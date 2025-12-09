Tânăr de 22 de ani, din Alba Iulia, cu mandat european de arestare, prins de polițiști. Era căutat în Germania pentru furt

Un tânăr de 22 de ani, din Alba Iulia, cu mandat european de arestare, a fost prins de polițiști. Era căutat în Germania pentru furt.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 decembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au depistat, pe raza municipiului Alba Iulia, un tânăr de 22 de ani, din municipiul Alba Iulia, posesor al unui mandat european de arestare, emis de către autoritățile judiciare din Germania, pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a dispus reținerea acestuia, pentru 24 de ore.

Pentru depistarea celui în cauză, polițiștii au beneficiat de date și informații suplimentare, obținute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Inspectoratul General al Poliției Române.

