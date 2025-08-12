Tânăr de 21 de ani, din Săsciori, oprit de polițiști pe DN 67 C – Transalpina: Se afla la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat

Un tânăr de 21 de ani, din Săsciori, a fost oprit de polițiști pe DN 67 C – Transalpina în timpul unui control în trafic. Acesta se afla la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat și s-a ales cu dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 august 2025, în jurul orei 23.50, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au oprit, pentru control, pe DN 67 C, pe raza localității Săsciori, un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din localitatea Săsciori.

Din verificări a reieșit că acesta are suspendat dreptul de a conduce autovehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere.

