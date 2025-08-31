Tânăr de 21 de ani, din Câlnic, cercetat de polițiști: A fost prins la volan fără permis de conducere

Un tânăr de 21 de ani, din Câlnic, este cercetat de polițiști după ce a fost prins la volan fără permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 31 august 2025, în jurul orei 00.50, polițiștii rutieri din Sebeș au oprit, pentru control, pe raza localității Petrești, un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din comuna Câlnic, județul Alba.

Din verificările efectuate de polițiștii, a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere, pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.

