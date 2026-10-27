Video | Bărbat de 60 de ani din Doștat, reținut după ce a condus băut pe DJ 106 I, la Cunța: A avut o alcoolemie de 1,26 mg/litru alcool pur în aerul expirat

Bărbat de 60 de ani din Doștat, reținut după ce a condus băut pe DJ 106 I, la Cunța: A avut o alcoolemie de 1,26 mg/litru alcool pur în aerul expirat

Un bărbat de 60 de ani, din Doștat, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului pe DJ 106 I, în localitatea Cunța.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 octombrie 2026, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 60 de ani, din localitatea Doștat, județul Alba, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În noaptea de 26/27 octombrie 2026, polițiștii au oprit, pentru control, pe DJ 106 I, pe raza localității Cunța, un autovehicul condus de bărbatul, în vârstă de 60 de ani.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,26 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Astfel, în vederea stabilirii alcoolemiei, a fost condus la spital.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unității de parchet competente.

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