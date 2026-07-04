Tânăr de 20 de ani, din Unirea, cercetat de polițiști: A fost prins fără permis în timp ce conducea un autoturism

Un tânăr de 20 de ani, din Unirea, a fost oprit de polițiști pe raza localității pentru control. Oamenii legii au descoperit că nu nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 iulie 2026, în jurul orei 16.40, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe raza localității Unirea, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din localitatea Unirea.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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