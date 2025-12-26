Rămâi conectat

Ştirea zilei

Tânăr de 16 ani din Alba Iulia, prins conducând ilegal în seara de Crăciun. Fără permis de conducere și mașina radiată

Bogdan Ilea

Publicat

acum 33 de minute

în

De

Tânăr de 16 ani din Alba Iulia, prins conducând ilegal în seara de Crăciun. Fără permis de conducere și mașina radiată

Un tânăr în vârstă de 16 ani a fost depistat de polițiștii rutieri din Alba Iulia în seara de Crăciun, în timp ce conducea un autoturism pe o stradă din localitatea Bărăbanț, deși nu deținea permis de conducere, iar mașina era radiată din circulație.

Citește și: Bărbat din Vidra, reținut în seara de Ajun după ce s-a apropiat de fosta parteneră. Este cercetat de polițiști

La data de 25 decembrie 2025, în jurul orei 21.50, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat un tânăr de 16 ani, din municipiu, care ar fi condus un autoturism pe strada Turnătoriei din localitatea Bărăbanț.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că autoturismul a fost radiat din circulație, iar tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, potrivit IPJ Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Născuți de Crăciun: Un băiețel și o fetiță sănătoși au venit pe lume în Ziua de Crăciun, la Spitalul Județean Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

25 decembrie 2025

De

Născuți de Crăciun: Un băiețel și o fetiță sănătoși au venit pe lume în Ziua de Crăciun, la Spitalul Județean Alba Din acest an, Crăciunul va fi sărbătorit cu și mai multă bucurie pentru două familii din Alba, data de 25 decembrie 2025 fiind ziua care le-a adus cel mai frumos cadou. Fetița s-a născut […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut marea finală în competiția Chefi la cuțite. Premiul era de 30.000 de euro

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

24 decembrie 2025

De

FOTO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut marea finală în competiția Chefi la cuțite. Premiul era de 30.000 de euro Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut după o finală extrem de discutată, marea finală din emisiunea Chefi la Cuțite și nu a […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Canep Art, proiect născut în Alba din dorința de a readuce în prezent tradițiile și meșteșugurile autentice. Identitatea românească adusă în prezent prin ateliere de cusut și brodat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

24 decembrie 2025

De

Canep Art, proiect născut în Alba din dorința de a readuce în prezent tradițiile și meșteșugurile autentice. Identitatea românească adusă în prezent prin ateliere de cusut și brodat Cu siguranță fiecare dintre noi a auzit povești despre tradițiile, obiceiurile și meșteșugurile românești, fiecare zonă având o frumusețe aparte. De curând am cunoscut-o pe Anca Țîrlea, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Semnal de alarmă din vârful ANPC: ,,Lămâile și portocalele, considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate. Cum ajung la raft?”

Semnal de alarmă din vârful ANPC: ,,Lămâile și portocalele, considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate. Cum ajung la raft?”...
Actualitateacum 3 ore

Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei. Ministrul Sănătății: Fără unul puternic, spitalele se aglomerează inutil, iar pacienţii pierd timp

Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei. Ministrul Sănătății: Fără unul puternic, spitalele se aglomerează inutil, iar pacienţii pierd...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 33 de minute

Tânăr de 16 ani din Alba Iulia, prins conducând ilegal în seara de Crăciun. Fără permis de conducere și mașina radiată

Tânăr de 16 ani din Alba Iulia, prins conducând ilegal în seara de Crăciun. Fără permis de conducere și mașina...
Ştirea zileiacum o zi

Născuți de Crăciun: Un băiețel și o fetiță sănătoși au venit pe lume în Ziua de Crăciun, la Spitalul Județean Alba

Născuți de Crăciun: Un băiețel și o fetiță sănătoși au venit pe lume în Ziua de Crăciun, la Spitalul Județean...

Curier Județean

Curier Județeanacum 18 minute

Tânăr din Mihalț, cercetat de polițiști: A condus fără permis de conducere de Crăciun

Tânăr din Mihalț, cercetat de polițiști: A condus fără permis de conducere de Crăciun Un tânăr, de 28 de ani,...
Curier Județeanacum 49 de minute

Bărbat din Vidra, reținut în seara de Ajun după ce s-a apropiat de fosta parteneră. Este cercetat de polițiști

Bărbat din Vidra, reținut în seara de Ajun după ce s-a apropiat de fosta parteneră. Este cercetat de polițiști Un...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa

Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității...
Politică Administrațieacum 3 zile

Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj

Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții și obiceiuri

De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

MESAJE de CRACIUN fericit 2025! Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poți trimite celor dragi

Crăciun fericit! Mesaje de Crăciun 2025 • Felicitări de Crăciun • Urari de Craciun frumoase, amuzante, hazlii, haioase • Mesaje...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea