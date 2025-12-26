Tânăr de 16 ani din Alba Iulia, prins conducând ilegal în seara de Crăciun. Fără permis de conducere și mașina radiată
Tânăr de 16 ani din Alba Iulia, prins conducând ilegal în seara de Crăciun. Fără permis de conducere și mașina radiată
Un tânăr în vârstă de 16 ani a fost depistat de polițiștii rutieri din Alba Iulia în seara de Crăciun, în timp ce conducea un autoturism pe o stradă din localitatea Bărăbanț, deși nu deținea permis de conducere, iar mașina era radiată din circulație.
Citește și: Bărbat din Vidra, reținut în seara de Ajun după ce s-a apropiat de fosta parteneră. Este cercetat de polițiști
La data de 25 decembrie 2025, în jurul orei 21.50, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat un tânăr de 16 ani, din municipiu, care ar fi condus un autoturism pe strada Turnătoriei din localitatea Bărăbanț.
În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că autoturismul a fost radiat din circulație, iar tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, potrivit IPJ Alba.
