Tabere sociale 2025 | 41 de copii din sistemul de asistență socială din Alba, în sejururi speciale: Cazare și maă gratuite

41 de copii din sistemul de asistență socială din Alba, în tabere

Zeci de copii din sistemul de asistență socială din Alba vor merge în tabere în august 2025.

Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba Alba, va organiza tabere pentru 41 de copii și tinerii din sistemul de protecție socială.

Aceștia vor beneficia beneficia de servicii de cazare și masă gratuite.

Sub titulatura „Tabere Sociale pentru Copii și Tineri”, copiii își vor petrece o parte din vacanță, în perioada 11-15 august,

respectiv 25-29 august, la Reichau Transilvania Resort.

„Le dorim relaxare și distracție plăcută!”, au transmis reprezentanții Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI