Sute de angajați din România rămân fără loc de muncă. Fabrica în care lucrau urmează să se închidă în scurt timp: A fost cel mai mare angajator din zonă
Compania Aptiv, cel mai mare angajator din zona orașului Ineu, județul Arad, activă în industria automotive, ar urma să-și înceteze activitatea în luna decembrie.
Aproximativ 900 de angajați urmează să fie disponibilizați, potrivit notificării transmise de companie către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Arad. Concedierile colective vor începe după data de 10 decembrie, iar autoritățile au anunțat deja măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate.
Directorul AJOFM Arad, Alexandru Molnar, a anunțat marți, 11 noiembrie, că instituția a primit notificarea oficială privind declanșarea concedierilor colective. Pentru salariații afectați, AJOFM va organiza în această lună două burse speciale ale locurilor de muncă, dedicate exclusiv celor care își pierd jobul odată cu închiderea fabricii.
Autoritățile subliniază că obiectivul principal este reintegrarea rapidă a persoanelor disponibilizate pe piața muncii. În funcție de situația fiecărui angajat și de solicitările angajatorilor, cei concediați vor putea participa la programe de reconversie profesională. Totodată, AJOFM a anunțat că analizează oportunități de angajare și în județele învecinate, Timiș, Bihor și Hunedoara, pentru a crește șansele de reîncadrare în muncă.
Primarul orașului Ineu, Călin Abrudan, a declarat încă din 3 noiembrie că activitatea fabricii s-a redus treptat în ultimii ani, iar spațiul de producție ajunsese să fie „prea mare în raport cu numărul de angajați”.
Potrivit acestuia, producția Aptiv urmează să fie relocată în afara Uniunii Europene, pe fondul costurilor tot mai ridicate și al procesului de reorganizare la nivel internațional al companiei.
În ultimul an, fabrica Aptiv din Ineu a avut între 800 și 1.000 de angajați, fiind principalul angajator din oraș. Primarul a mai precizat că o parte dintre salariați vor rămâne pentru o perioadă limitată, pentru a se ocupa de dezinstalarea și relocarea utilajelor, un proces care va dura câteva luni.
Închiderea fabricii va afecta considerabil bugetul local, întrucât Aptiv era cel mai mare contribuabil al orașului. Cu toate acestea, Primăria caută soluții pentru a reduce pe cât posibil impactul economic al acestei situații.
