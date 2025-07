Susținere impresionantă pentru Truck Tuning Art Alba Iulia, după ce Florin Tomuța a anunțat că ar fi ultima ediție a festivalului: ”Nu lăsăm TTA să „moară”! Este un fenomen național cu care ne mândrim. #HAILATTA”

Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România reușește de strângă în fiecare vară, de 6 ani încoace, mii de vizitatori la Alba Iulia. Șanțurile Cetății Alba Carolina devin neîncăpătoare pentru oamenii veniți din toate colțurile țării pentru a admira cele mai spectaculoase camioane de la noi, dar și din străinătate.

Anul acesta, Truck Tuning Art Alba Iulia va avea loc în weekend-ul 8-10 august, după cum au anunțat organizatorii în urmă cu câteva săptămâni, fiind unul din cele mai așteptate evenimente ale anului.

Cu toate acestea, o postare de pe pagina de Facebook a festivalului, făcută de Florin Tomuța, a pus pe jar comunitatea TTA. Acesta a anunțat că ediția din 2025 ar putea fi ultima pe care o organizează.

Tomuța explică în câteva rânduri care sunt motivele pentru care ar lua așa o decizie care ar pune punct unei ”nebunii frumoase”, devenită emblematică, nu numai pentru județul nostru, ci chiar pentru întreaga țară.

Reacțiile internauților, fie ei fani, pasionați sau șoferi de camioane, nu au întârziat să apară. Zeci de mesaje de susținere și apreciere au fost postate pe pagina TTA – Truck Tuning Art Alba Iulia, în speranța că festivalul va continua și în anii următori.

”În urmă cu 6 ani am hotărât să fac ceva pentru cei pasionați ca și mine de camioane și astfel am reușit să pun bazele TTA – Truck Tuning Art.

De atunci a început o nebunie frumoasă alături de câțiva oameni care fac parte din STAFF , cu cei care au participat în calitate de participanți și mai ales cu mult sprijin din partea familiei mele .

Privind înapoi , am realizat ca în orașul Unirii am reușit în fiecare an să unesc pasiunea oamenilor iar după 6 ani “efectul TTA” se observa pe drumurile din România și mai ales la festivalurile de profil din Europa .

Au fost ani grei pentru toți , am trecut prin pandemie , prin greutăți de tot felul dar am reușit să fim împreună de fiecare dată cu aceiași bucurie și dorință de distracție la fiecare început de August .

Pasiunea este direct proporțională cu orgoliul , motiv pentru care au fost personaje care au încercat de-a lungul edițiilor să încerce tot felul de trucuri pentru a reuși să fie pe podium dar am încercat atât cât s-a putut să dăm dovadă de corectitudine și mai ales de transparență în tot și în toate . Unora le-am explicat și au înțeles, alții nu au vrut să înțeleagă și precum celebrul Martin Luther și-au făcut “religia” lor.

Pe alții i-am ajutat să-și facă propriul festival după ce ani la rândul și-au expus foile în cadrul TTA în mod gratuit , oferindu-le oportunitatea de a cunoaște oameni speciali deținători de camioane frumoase , oameni alături de care am participat la prima ediție dorind să încurajez pe cât posibil astfel de manifestări dar si acesta a devenit mare hater al TTA.

De ce ? Pentru ca așa este în tenis. De ce scriu lucrurile astea? Simplu! Pentru că după atâția ani mă gândesc serios să vă invit la ceea ce ar putea fi ULTIMA ediție a TTA!

Știu ….unii vor spune că nu se poate, alții se vor bucura când vor citi asta, dar după o lungă cumpătare cred că așa va fi”, a scris Florin Tomuța pe Facebook.

Susținerea oamenilor și dorința lor ca festivalul de camioane să continue la Alba Iulia este impresionantă. Redăm mai jos doar câteva din mesaje trimise de aceștia la postarea lui Florin Tomuța.

”TTA nu cred că vă mai aparține din 2019, atunci când ați creat prima ediție. De atunci, aparține tuturor celor care au amintiri acolo, tuturor celor care și-au expus camioanele și tuturor vizitatorilor.

Este un fenomen național cu care ne mândrim și cu care chiar și ăia hateri au crescut ca și vizibilitate. Și da, au fost emoții, s-au format vise și s-a dat încredere vechii și noii generații că anual este ceva despre ei, despre toți cei care își câștigă pâinea de pe urma unui volan, fie ei participanți sau nu.

TTA – Truck Tuning Art rămâne singura și unica sărbătoare a celor de pe șosele, oameni care se simt nereprezentați, dar care au acest motiv de mândrie. Nu mai este doar despre organizatori, ci despre toți ai noștri de pe șosele. Capul sus, mergem înainte și #HAILATTA”, a scris cunoscutul Ilie Matei -„Omul șoselelor”.

”Anul trecut v-au trecut prin față peste 30.000 de motive să mergeți mai departe, vedeți că balanța înclină în partea cealaltă, în partea mai frumoasă, ne vedem la TTA2026”.

”Eu sper că este o glumă, și dacă nu este glumă, atunci NOI, cei ce facem parte din Frumoasa Familie TTA, vom continua acest Festival. Cu alte cuvinte, nu scapi de noi cei care facem parte din Familia TTA. #Hai la TTA ALBA IULIA”.

”Forța TTA – Truck Tuning Art! Chiar dacă unii dintre noi nu deținem camioane, suntem prezenți în fiecare an în Cetate, în fiecare AN vom fi acolo de la mic la mare”.

”TTA – Truck Tuning Art de la prima ediție a devenit emblematică în Europa de Est. Am certitudinea că chiar dacă există festivaluri de profil cu amploare mai mare în Europa occidentală, pentru România rămâne singurul loc cu vizibilitate majoră pentru lumea transporturilor de mare tonaj!

Ar fi o mare pierdere atât pentru orașul Alba-Iulia (în calitate de oraș organizator) , dar și pentru toți iubitorii de tuning de camioane din România care vin la festival de la sute de kilometri să admire cele mai frumoase camioane din România și nu numai.

Vă doresc mult succes în continuare indiferent de decizia pe care o veți lua în privința organizării pe viitor a festivalului !”

”Am citit cu greu această postare …nu pot să cred , pentru mine este singura destinație ” obligatorie” a anului …și nu văd în timp altă destinație ,pentru că mi s-au lipit de suflet toate ce se întâmplă la acest unic și magnific festival! Aș vrea să spun și eu ca și dl Nitu Ionutz că sper să nu fie o glumă, dar v-am văzut doi ani la rând cât suflet și câtă muncă ați depus la acest eveniment! Știu că sunteți un om hotărât dar aș vrea aici ,în situația de față să vă mai gândiți! Știu ,este ușor să fii doar spectator …toate sunt wow dar mulți nu știu câte eforturi ( mai ales financiare) se fac pentru toate acestea !

Și dacă totuși ați luat această decizie ,vă cer scuze pentru părerea mea personală că ar fi trebuit să ne anunțați după această ediție pe care mulți o așteptăm cu sufletul la gură! Vă dați seama că undeva în sufletul nostru , chiar dacă vom veni la ediția 2025 ,va exista o umbră, faptul că ar putea fi ultima!

Nu sunt în măsură să judec eu situația … dumneavoastră știți mai bine! Sper să nu fie așa! Nu vedem la TTA – Truck Tuning Art, acolo unde se adună oameni frumoși și mașini superbe!”

