SURSE | Șoferii STP ar putea suspenda din nou circulația autobuzelor în Alba Iulia: Angajații, din nou fără salarii de mai bine de 2 luni
SURSE | Șoferii STP ar putea suspenda din nou circulația autobuzelor în Alba Iulia: Angajații, din nou fără salarii de mai bine de 2 luni
Transportul public din Alba Iulia riscă să fie din nou suspendat după ce angajații nu și-au primit salariile de mai bine de 2 luni. Surse ziarulunirea.ro spun că programul curselor se a desfășura după un program similar celui de a începutul lunii octombrie 2025.
Astfel, începând de săptămâna viitoare, din 9 martie 2026, autobuzele STP vor asigura doar rutele spre fabrici, până la ora 8.00 dimineața, urmând ca autobuzele să nu mai circule până la ora 13.00. Între orele 13.00-17.00, mijloacele de transport în comun vor asigura liniile pentru fabrici, cu suspendarea ulterioară până la ora 21.00.
Citește și: Angajații STP Alba, din nou fără salarii de două luni. Când și-ar putea primi oamenii drepturile bănești restante
Primăria Alba Iulia a aprobat suma de 4 milioane de lei pentru Societatea de Transport Public, dar banii nu au fost virați până la această dată. În consecință, angajații nu și-au primit încă salariile pe lunile decembrie 2025 și ianuarie 2026.
Deocamdată totul este la stadiu de teorie, dar în cazul în care salariile nu vor fi virate până la sfârșitul săptămânii în curs, albaiulienii se vor trezi din nou, de luni, 9 martie 2026, că nu vor mai putea circula cu autobuzele în Alba Iulia.
Citește și: VIDEO ȘTIREA TA | Aglomerație infernală în autobuzele din Alba Iulia. Oamenii, înghesuiți ca în cutii de conserve: ,,Doamne în ce condiții se călătorește”
Reamintim că în ultimele luni ale anului trecut, Primăria Alba Iulia a modificat și frecvența curselor în municipiu, fapt care a dus la autobuze supraaglomerate și un disconfort accentuat atât pentru călători, cât și pentru conducătorii auto.
Reducerea numărului de curse votată de Consiliul Local nu a dus la nimic bun și, cu toate că primarul Gabriel Pleșa susținea că programul aprobat a fost un program de criză pentru lunile noiembrie și decembrie 2025 și că după 1 ianuarie 2026 programul va reveni la normal, la începutul lunii martie 2026 se circulă încă după programul redus.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Primăria unei comune de munte din Alba a „angajat” un funcționar virtual: Ce sarcini are „Lupșanu”
Primăria unei comune de munte din Alba a „angajat” un funcționar virtual Primăria unei comune de munte din Alba, Lupșa, din Munții Apuseni, a prezentat, luni, 2 martie 2026, noul său funcționar virtual, „un angajat model”. „Lumea se schimbă, tehnologia galopează, așa că ne-a venit o idee: ce-ar fi să punem „Inteligența Artificială” la treabă […]
TRAGEDIE în Alba: Un bărbat de 30 de ani, găsit SPÂNZURAT de un copac pe un teren din Pâclișa
TRAGEDIE în Alba: Un bărbat de 30 de ani, găsit SPÂNZURAT de un pom fructifer aflat pe un teren din Pâclișa Un bărbat de 30 de ani a fost găsit luni, 2 martie 2026, spânzurat de creanga unui pom fructifer aflat pe un teren viran din cartierul Pâclișa din Alba Iulia. Incidentul a fost semnalat […]
FOTO | Povestea impresionantă a tânărului artilerist Tudorel Hotea, participant la tragerile celor 21 de salve de tun la Centenarul Marii Uniri, la Alba Iulia: „A fost o experiență unică, pe care doar peste încă 100 de ani o va mai trăi cineva”
Povestea impresionantă a tânărului artilerist Tudorel Hotea, participant la tragerile celor 21 de salve de tun la Centenarul Marii Uniri, la Alba Iulia: „A fost o experiență unică, pe care doar peste încă 100 de ani o va mai trăi cineva” Participarea la tragerile celor 21 de salve de tun Centenarul Marii Uniri, în 2018, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Întreținerea zilnică a unui deținut în România: Statul a avut un buget alocat de peste 60 de lei pe zi pentru fiecare deținut
Întreținerea zilnică a unui deținut în România: Statul a avut un buget alocat de peste 60 de lei pe zi...
Rezervele valutare ale României, în scădere accentuată: Plăți scadente de peste 630 de milioane de euro în contul datoriei publice
Rezervele valutare ale României, în scădere accentuată Rezervele valutare la Banca Națională a României (BNR) au scăzut, la 28 februarie...
Știrea Zilei
FOTO | Primăria unei comune de munte din Alba a „angajat” un funcționar virtual: Ce sarcini are „Lupșanu”
Primăria unei comune de munte din Alba a „angajat” un funcționar virtual Primăria unei comune de munte din Alba, Lupșa,...
SURSE | Șoferii STP ar putea suspenda din nou circulația autobuzelor în Alba Iulia: Angajații, din nou fără salarii de mai bine de 2 luni
SURSE | Șoferii STP ar putea suspenda din nou circulația autobuzelor în Alba Iulia: Angajații, din nou fără salarii de...
Curier Județean
Dosarul unui bărbat din Săliștea, „campion” la infracțiuni rutiere, pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, la mai bine de un an de la comiterea faptelor
Dosarul unui bărbat din Săliștea, „campion” la infracțiuni rutiere, pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, la mai bine de un an...
FOTO | Momente festive la ISU Alba: Patru salvatori, înaintați în grad, cu ocazia împlinirii a 93 de ani de la înființarea Protecției Civile în România
Momente festive la ISU Alba: Patru salvatori, înaintați în grad, cu ocazia împlinirii a 93 de ani de la înființarea...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Beniamin Todosiu (prim-vicepreședinte PSD Alba): „Primarii au obligația morală și legală de a proteja comunitățile prin eliminarea jocurilor de noroc din proximitatea cetățenilor”
Beniamin Todosiu (prim-vicepreședinte PSD Alba): „Primarii au obligația morală și legală de a proteja comunitățile prin eliminarea jocurilor de noroc...
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Opinii Comentarii
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...