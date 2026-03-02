Ştirea zilei

SURSE | Șoferii STP ar putea suspenda din nou circulația autobuzelor în Alba Iulia: Angajații, din nou fără salarii de mai bine de 2 luni

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

SURSE | Șoferii STP ar putea suspenda din nou circulația autobuzelor în Alba Iulia: Angajații, din nou fără salarii de mai bine de 2 luni

Transportul public din Alba Iulia riscă să fie din nou suspendat după ce angajații nu și-au primit salariile de mai bine de 2 luni. Surse ziarulunirea.ro spun că programul curselor se a desfășura după un program similar celui de a începutul lunii octombrie 2025.

Astfel, începând de săptămâna viitoare, din 9 martie 2026, autobuzele STP vor asigura doar rutele spre fabrici, până la ora 8.00 dimineața, urmând ca autobuzele să nu mai circule până la ora 13.00. Între orele 13.00-17.00, mijloacele de transport în comun vor asigura liniile pentru fabrici, cu suspendarea ulterioară până la ora 21.00.

Citește și: Angajații STP Alba, din nou fără salarii de două luni. Când și-ar putea primi oamenii drepturile bănești restante

Primăria Alba Iulia a aprobat suma de 4 milioane de lei pentru Societatea de Transport Public, dar banii nu au fost virați până la această dată. În consecință, angajații nu și-au primit încă salariile pe lunile decembrie 2025 și ianuarie 2026.

Deocamdată totul este la stadiu de teorie, dar în cazul în care salariile nu vor fi virate până la sfârșitul săptămânii în curs, albaiulienii se vor trezi din nou, de luni, 9 martie 2026, că nu vor mai putea circula cu autobuzele în Alba Iulia.

Citește și: VIDEO ȘTIREA TA | Aglomerație infernală în autobuzele din Alba Iulia. Oamenii, înghesuiți ca în cutii de conserve: ,,Doamne în ce condiții se călătorește”

Reamintim că în ultimele luni ale anului trecut, Primăria Alba Iulia a modificat și frecvența curselor în municipiu, fapt care a dus la autobuze supraaglomerate și un disconfort accentuat atât pentru călători, cât și pentru conducătorii auto.

Reducerea numărului de curse votată de Consiliul Local nu a dus la nimic bun și, cu toate că primarul Gabriel Pleșa susținea că programul aprobat a fost un program de criză pentru lunile noiembrie și decembrie 2025 și că după 1 ianuarie 2026 programul va reveni la normal, la începutul lunii martie 2026 se circulă încă după programul redus.

