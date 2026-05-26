VIDEO | O nouă ediție a Festivalului-Concurs Interjudețean ,,Mult îmi place și iubesc portul nostru românesc”, la Alba Iulia: Copii talentați duc mai departe tradițiile strămoșești
O nouă ediție a Festivalului-Concurs Interjudețean ,,Mult îmi place și iubesc portul nostru românesc”, la Alba Iulia: Copii talentați duc mai departe tradițiile strămoșești
Grădinița „Dumbrava minunată” Alba Iulia a organizat cea de a Xl-a ediție a Festivalului-Concurs Interjudețean „Mult îmi place și iubesc, portul nostru românesc“, marți, 26 mai 2026, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia.
Festivalul-Concurs Interjudețean ,,Mult îmi place și iubesc portul nostru românesc” este un eveniment dedicat copiilor talentați care duc mai departe frumusețea cântecului, dansului și a portului tradițional românesc.
„Prin acest concurs ne-am propus să cultivăm dragostea pentru folclor încă de la cele mai fragede vârste, să încurajăm creativitatea și exprimarea artistică a copiilor, să oferim fiecărui participant ocazia de a străluci pe scenă.
Mulțumim tuturor participanților pentru prezența, energia și frumusețea momentelor oferite în cadrul concursului nostru!
Prin talentul pasiunea și respectul pentru tradițiile românești, ați transformat acest eveniment într-o adevărată sărbătoare a culturii și autenticității.
Felicitări tuturor formațiilor pentru munca, dăruirea și spiritul de fair-play! Suntem onorați că ați ales să fiți parte din acest concurs și sperăm să ne revedem cu aceeași bucurie și la edițiile viitoare”, au transmis organizatorii.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
1 iunie 2026 | Schimbări importante la colectarea deșeurilor menajere din Blaj: În zona blocurilor vor funcționa exclusiv insulele ecologice subterane și supraterane
Schimbări importante la colectarea deșeurilor menajere din Blaj: În zona blocurilor vor funcționa exclusiv insulele ecologice subterane și supraterane Primăria Municipiului Blaj informează cetățenii că, începând cu data de 1 iunie 2026, colectarea deșeurilor menajere în zona blocurilor se va realiza exclusiv prin intermediul insulelor ecologice digitalizate, subterane și supraterane, amplasate pe raza municipiului, se […]
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa 0 pozitiv și B pozitiv: ,,Avem MARE NEVOIE de donatori”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa 0 pozitiv și B pozitiv: ,,Avem MARE NEVOIE de donatori” Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut marți, 26 mai 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge din grupa 0 pozitiv și B pozitiv. ,,Avem MARE NEVOIE de donatori […]
31 mai – 1 iunie 2026: Ziua Copilului în „Ținutul Fericirii”, la Alba Iulia: Tobogane, parada modei pentru copii, demonstrații de robotică, jocuri și întreceri și multă înghețată. PROGRAM
31 mai – 1 iunie 2026: Ziua Copilului în „Ținutul Fericirii”, la Alba Iulia: Tobogane, parada modei pentru copii, demonstrații de robotică, jocuri și întreceri și multă înghețată. PROGRAM Duminică și luni, între 31 mai și 1 iunie, în intervalul orar 09:00 – 20:00, Alba Iulia devine capitala distracției pentru cei mici. În Cetatea Alba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Noua lege a salarizării: Cât ar urma să câștige profesorii, medicii și parlamentarii de la 1 ianuarie 2027. Cum arată noua grilă de salarii a bugetarilor
Noua lege a salarizării: Cât ar urma să câștige profesorii, medicii și parlamentarii de la 1 ianuarie 2027. Cum arată...
FOTO | Universitatea din Alba Iulia, acord de parteneriat cu Sahandong Jiaotong University din Jinan (China): Viorica Dăncilă, prezentă la ceremonia oficială
Universitatea din Alba Iulia, acord de parteneriat cu Sahandong Jiaotong University din Jinan (China): Viorica Dăncilă, prezentă la ceremonia oficială...
Știrea Zilei
VIDEO | Șofer, condamnat după un accident violent pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia: Victima a rămas cu infirmitate permanentă și va primi 20.000 de euro daune morale
Șofer, condamnat după un accident violent pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia: Victima a rămas cu infirmitate permanentă...
VIDEO | Tânăr din Aiud, REȚINUT după ce a lovit cu sticla în față un bărbat, în timp ce se afla într-un local din oraș: A ajuns de urgență la spital
Tânăr din Aiud, REȚINUT după ce a lovit cu sticla în față un bărbat, în timp ce se afla într-un...
Curier Județean
1 iunie 2026 | Schimbări importante la colectarea deșeurilor menajere din Blaj: În zona blocurilor vor funcționa exclusiv insulele ecologice subterane și supraterane
Schimbări importante la colectarea deșeurilor menajere din Blaj: În zona blocurilor vor funcționa exclusiv insulele ecologice subterane și supraterane Primăria...
VIDEO | O nouă ediție a Festivalului-Concurs Interjudețean ,,Mult îmi place și iubesc portul nostru românesc”, la Alba Iulia: Copii talentați duc mai departe tradițiile strămoșești
O nouă ediție a Festivalului-Concurs Interjudețean ,,Mult îmi place și iubesc portul nostru românesc”, la Alba Iulia: Copii talentați duc...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...