VIDEO | O nouă ediție a Festivalului-Concurs Interjudețean ,,Mult îmi place și iubesc portul nostru românesc”, la Alba Iulia: Copii talentați duc mai departe tradițiile strămoșești

O nouă ediție a Festivalului-Concurs Interjudețean ,,Mult îmi place și iubesc portul nostru românesc”, la Alba Iulia: Copii talentați duc mai departe tradițiile strămoșești

Grădinița „Dumbrava minunată” Alba Iulia a organizat cea de a Xl-a ediție a Festivalului-Concurs Interjudețean „Mult îmi place și iubesc, portul nostru românesc“, marți, 26 mai 2026, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia.

Festivalul-Concurs Interjudețean ,,Mult îmi place și iubesc portul nostru românesc” este un eveniment dedicat copiilor talentați care duc mai departe frumusețea cântecului, dansului și a portului tradițional românesc.

„Prin acest concurs ne-am propus să cultivăm dragostea pentru folclor încă de la cele mai fragede vârste, să încurajăm creativitatea și exprimarea artistică a copiilor, să oferim fiecărui participant ocazia de a străluci pe scenă.

Mulțumim tuturor participanților pentru prezența, energia și frumusețea momentelor oferite în cadrul concursului nostru!

Prin talentul pasiunea și respectul pentru tradițiile românești, ați transformat acest eveniment într-o adevărată sărbătoare a culturii și autenticității.

Felicitări tuturor formațiilor pentru munca, dăruirea și spiritul de fair-play! Suntem onorați că ați ales să fiți parte din acest concurs și sperăm să ne revedem cu aceeași bucurie și la edițiile viitoare”, au transmis organizatorii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI