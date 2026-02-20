VIDEO ȘTIREA TA | Aglomerație infernală în autobuzele din Alba Iulia. Oamenii, înghesuiți ca în cutii de conserve: ,,Doamne în ce condiții se călătorește”

Aglomerație infernală în autobuzele din Alba Iulia. Oamenii, înghesuiți ca în cutii de conserve: ,,Doamne în ce condiții se călătorește”

Călătorii din Alba Iulia sunt nevoiți, în continuare, să suporte aglomerația și disconfortul provocate de programul redus al curselor de transport public din oraș.

În acest context, o femeie a postat, pe un grup dedicat locuitorilor din Alba Iulia, un filmuleț care surprinde înghesuiala cu care se confruntă zilnic cei care folosesc autobuzele.

Alături de imagini, aceasta a publicat și un mesaj în care descrie situația din mijlocul de transport și adresează o întrebare administrației locale.

,,Vai… deci Doamne în ce condiții se călătorește cu STP. Înghesuială, plus că stai în stație de îngheți de frig… Ce vremuri am ajuns.

Greu pentru mămici cu copii și vârstnici și elevi.

Domnu Gabriel Pleșa știți de situația asta? Nu se va face nimic în privința asta?”, a scris femeia pe rețeaua de socializare.

Reamintim că, la câteva luni de la începutul scandalului dintre Societatea de Transport Public din Alba Iulia și administrația publică, situația continuă să fie tensionată între cele două. În urma ,,războiului”, cetățenii din oraș sunt cei mai afectați.

,,Se pare că reducerea numărului de curse votată de Consiliul Local nu a dus la nimic bun. Deși primarul Gabriel Pleșa susținea că programul aprobat a fost un program de criză pentru lunile noiembrie și decembrie 2025 și că după 1 ianuarie 2026 programul reveni la normal se pare că a uitat ce a spus”, a povestit un cititor Ziarul Unirea, în urmă cu o săptămână.

