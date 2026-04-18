AUR, prima poziție în intenția de vot a românilor la nivel național, la un scor dublu față de următorul clasat. Care este situația în județul Alba

AUR ocupă prima poziție în intenția de vot a românilor la nivel național, la un scor dublu față de următorul clasat. În Alba, aproape 37% din locuitori ar vota partidul lui George Simion, aflându-se pe locul 12 descrescător.

Partidul AUR ocupă prima poziție în intenția de vot a românilor, cu 35,8%, cifră care reprezintă mai mult de dublul scorului înregistrat de PSD (17,2%), potrivit unui sondaj al Agenției de Rating Politic (ARP), fondată de analistul Cristian Andrei. La nivelul liderilor, George Simion conduce în topul încrederii, fiind urmat de Nicușor Dan.

Cel mai recent Barometru Poll/Int, realizat de Agenția de Rating Politic (ARP) indică o schimbare în preferințele românilor, partidele populiste controlând aproape jumătate din bazinul electoral, în timp ce formațiunile tradiționale pierd teren masiv.

Sondajul relevă intenția de vot, încrederea în lideri, temele zilei și o noutate absolută în România, intenția de vot pe județe pe partide.

La nivelul încrederii, nu există lideri politici cu popularitate largă, care să depăşească propriul bazin politic limitat. George Simion este liderul în care românii au cea mai mare încredere (31,3%), urmat la distanță de Nicușor Dan (24,2%) și Ilie Bolojan (21,8%).

”Este o situație care se cronicizează în România, de ani de zile, după alegerile din 2019, în care avem doar „lideri de bulă”, fără anvergură sau tracțiune națională, care să ofere încredere pentru o direcţie. Interesul faţă de alegeri azi e moderat (48%), un nivel raportat la listele electorale”, potrivit Agenției de Rating Politic.

În timp ce partidele politice din coaliție sunt în conflict permanent, primul partid clasat în intenția de vot este cel de opoziție, AUR (35,8%), la mai mult de dublul scorului următorului partid (PSD, 17,2%).

Fenomenul cel mai îngrijorător semnalat de analiștii ARP este ascensiunea „blocului populist”. Împreună, AUR, SOS România (6%) și POT (3,3%) însumează 45,1% din opțiunile de vot, un record istoric pentru acest segment politic în România.

O noutate absolută în România, în acest sondaj, este intenția de vot pe județe pe partide.

Conform datelor, AUR depășește pragul de 40% în județe precum Călărași (42,6%), Ialomița (41,2%) și Hunedoara (41,1%). La polul opus, cele mai mici intenții de vot pentru partidul condus de Simion se înregistrează în Harghita (16,4%) și Covasna (20,3%).

Estimarea scorului AUR (Aprilie 2026) pe județe:

Călărași conduce topul cu cel mai mare scor estimat: 42,6%. Urmează îndeaproape Ialomița (41,2%) și Hunedoara (41,1%). AUR are un bazin electoral redus și în județele din zona Dunării și a Moldovei: Brăila (39,6%), Gorj (38,9%), Vaslui (38,2%) și Iași (38,1%). La polul opus, scorurile cele mai mici sunt în județele cu populație maghiară semnificativă: Harghita (16,4%) și Covasna (20,3%).

Întrebați care este problema cea mai urgentă de care trebuie să se ocupe clasa politică, românii au indicat corupția ca fiind tema principală pentru „schimbarea sistemului”.

Analiza sociologică are la bază 1187 de interviuri cu persoane în vârstă de peste 18 ani și este reprezentativă pentru populația din România. Sondajul a fost desfășurat în perioada 1-10 aprilie 2026, cu interviuri administrate într-un panel online de tip CAWI. Marja de eroare statistică asumată de agenție este de 2,8%.

Calibrarea datelor s-a realizat prin metoda ponderării în două faze, cu referire la variabile precum vârsta, sexul, educația, mediul de rezidență, regiunea, utilizarea internetului și votul anterior, strict pe baza datelor oficiale INS și AEP.

