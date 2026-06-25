CSM Sebeș, CSM Aiud și ACS Future Stars Blaj, afiliate provizoriu la AJF Alba | Proiect depus la CJ Alba, pentru 600.000 de lei

În ultima ședință de Birou Executiv al AJF Alba s-a decis aprobarea afiliării provizorii a încă 3 cluburi, CS Municipal Sebeș 2006, CS Municipal Aiud și ACS Future Stars Blaj. Proiect depus la CJ Alba, pentru 600.000 de lei

Se mărește astfel numărul de membri afiliați ai Asociației Județene de Fotbal Alba, întrucât în august se vor afilia alte două formații, Independența Cut și ACS Viitorul Pianu, care vor activa în Liga 5

În prezent, la AJF Alba sunt 64 de cluburi, iar astfel numărul se apropie de 70.

Echipele din cele două municipii, Aiud și Sebeș, au șanse majore să activeze în SuperLiga, cu toate că fost înființate recent, iar Future Stars Blaj va evolua la nivel juvenil.

Data limită de înscriere în competiții și de afiliere pentru membri noi afiliați: 17 iulie 2026. ⁠Perioada de transferuri la toate competițiile din această vară este: 16 iunie – 7 septembrie 2026.

În același context, precizăm că la Campionatul Munților Apuseni s-au înscris 10 echipe la comune (seniori+juniori), iar la orașe sunt 4 formații.

S-a împuternicit președintele AJF Alba, domnul Cristian Petropulos, pentru depunerea proiectului la Consiliului Județean Alba. Suma solicitată: 600.000 lei, din care aproape 450.000 pentru subvenționarea baremelor de arbitraj cf HG 1447, iar 150.000 destinați achiziționării de materiale sportive pentru membrii afiliați.

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