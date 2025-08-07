Subvenții strategice UE pentru agricultură și silvicultură. Cine va avea dreptul, în ce condiții și de când se aplică

Subvenții strategice UE pentru silvicultură și agricultură. Cine va avea dreptul, în ce condiții și de când se aplică

Începând cu anul 2028, Uniunea Europeană lansează o nouă linie de finanțare pentru fermieri, crescători de animale și proprietari de păduri, care va susține investițiile în agricultură și silvicultură, cu accent pe adaptarea la schimbările climatice, creșterea rezilienței agroalimentare și gestionarea durabilă a resurselor. Acest nou cadru financiar vine cu reguli mai stricte, dar și oportunități majore pentru cei care investesc în viitorul sectorului, prioritizând investițiile inovatoare și conformarea la noile standarde europene.

Subvenție nouă pentru crescătorii de animale și proprietarii de păduri în perioada 2028-2034

Fermierii, crescătorii de animale și proprietarii de păduri vor putea accesa o nouă subvenție dedicată investițiilor în agricultură și silvicultură, potrivit propunerii pentru noul exercițiu financiar 2028-2034 la nivel european. Proiectul prevede măsuri menite să întărească reziliența sectorului agroalimentar și silvic, cu accent pe adaptarea la schimbările climatice și gestionarea durabilă a resurselor, scrie agroinfo.ro.

Noul cadru financiar european pune accent pe sprijinirea investițiilor productive și neproductive care contribuie la „reziliența agriculturii, a sistemelor alimentare, a silviculturii și a zonelor rurale, în special reziliența la schimbările climatice și a apei”, după cum se precizează în propunerea oficială. Statele membre vor avea obligația să explice în Planurile Naționale de Redresare (PNR) modul în care vor acorda acest sprijin.

Pentru exploatațiile agricole și forestiere de dimensiuni mari, sprijinul pentru sectorul forestier va fi acordat numai pe baza unui plan de gestionare a pădurilor sau a unui instrument echivalent, conform standardelor europene de gestionare durabilă a pădurilor.

De asemenea, „sprijinul pentru investiții în refacerea potențialului de producție agricolă sau forestieră afectat de dezastre naturale, fenomene climatice nefavorabile sau evenimente catastrofale se acordă numai în cazul în care evenimentul în cauză a cauzat distrugerea a cel puțin 30 % din potențialul de producție agricolă sau a cel puțin 20 % din potențialul de producție forestieră”.

Lista cheltuielilor neeligibile

Propunerea de regulament stabilește și o listă clară de cheltuieli care nu pot fi finanțate prin această subvenție, printre care:

Achiziționarea drepturilor de producție agricolă;

Achiziționarea de terenuri pentru o sumă care depășește 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru operațiunea respectivă, cu excepția terenurilor pentru conservarea mediului și a solului bogat în carbon;

Achiziționarea de animale și plante anuale, precum și plantarea acestora, cu excepțiile expres prevăzute pentru refacerea potențialului în urma dezastrelor sau pentru conservarea raselor și soiurilor rare;

Rata dobânzii la datorie, cu excepția anumitor subvenții specifice.

Totuși, „prin derogare, cerința respectivă nu se aplică în cazul în care sprijinul este acordat prin intermediul instrumentelor financiare”.

Subvenții pentru adaptarea la noile cerințe UE

Un aspect important vizează și investițiile necesare pentru respectarea noilor reglementări europene: „În cazul în care dreptul Uniunii are ca rezultat impunerea de noi cerințe fermierilor, se poate acorda sprijin pentru investiții care să respecte aceste cerințe pentru o perioadă maximă de 36 de luni de la data la care acestea devin obligatorii pentru exploatație. Statele membre pot acorda plăți în temeiul prezentului alineat numai pentru a compensa beneficiarii pentru toate sau o parte din costurile suplimentare legate de respectarea cerințelor respective.”

Tinerii fermieri care se stabilesc pentru prima dată ca șefi de exploatație pot beneficia, la rândul lor, de acest sprijin pe o perioadă de maximum 36 de luni de la înființare sau până la finalizarea acțiunilor din planul de afaceri, pentru costurile suplimentare legate de noile cerințe UE.

Propunerea de regulament a Comisiei Europene și Parlamentului European urmează să fie negociată și aprobată, după care va fi implementată la nivel național, fiecare stat membru având posibilitatea de a stabili detaliile de aplicare în propriul Plan Național de Redresare.

„Statele membre acordă sprijin pentru investiții productive și neproductive care aduc o contribuție globală adecvată la reziliența agriculturii, a sistemelor alimentare, a silviculturii și a zonelor rurale, în special reziliența la schimbările climatice și a apei. Statele membre explică în planurile lor PNR modul în care intenționează să acorde un astfel de sprijin…”

