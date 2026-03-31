Student Sport Alba Iulia – succes la junioare, eșec la senioare în competițiile de fotbal feminin
În ultimele jocuri, Student Sport Alba Iulia a câștigat la senioare și a pierdut la senioare.
Citește și: FOTO | Antonia Botescu, noul director executiv al clubului Student Sport Alba Iulia: „Vin cu o perspectivă nouă și cu dorința de a fi cât mai aproape de fete"
În Liga Elitelor Under 15, în confruntarea contând pentru etapa a șaptea a Grupei C, Student Sport Alba Iulia (colaborare cu Corvinul Hunedoara), a învins Interstar Sibiu, scor 6-2 (4-1). Pentru albaiulience au puntat Adelina Cutean (primele goluri marcate), Maya Csaszar și Lavinia Șuteu – duble. Student Sport Alba Iulia este pe locul secund, cu 12 puncte din 5 meciuri (golavaraj 19-16), iar runda viitoare, sâmbătă, 4 aprilie, are confruntare cu Universitatea Cluj, lider, cu maximum de puncte (18).
La senioare, în Seria 1 din Liga 3, runda a 12-a, s-a înregisrat eșecul extern cu CSM Reșița, scor 1-4 (1-1). Un meci disputat o repriză și jumătate în inferioritate (Sonia Damian, eliminată în minutul 20), vizitatoarele au reușit să egaleze prin Ariana Iosa (când jucat în 10). Urmează întâlnirea cu CFR Cluj (duminică, 5 aprilie, la Micești), gruparea albaiuliană situându-se pe locul 4, cu 16 puncte (golaveraj 28-28).
„Am început foarte bine, am dominat și ne-am creat ocazii clare. Din păcate, două greșeli în apărare ne-au costat, iar eliminarea din prima repriză ne-a îngreunat și mai mult misiunea. Chiar și în inferioritate numerică, fetele au arătat caracter, au printr-un gol foarte frumos, marcat de Ariana Iosa, și au controlat jocul pe perioade lungi. Este un rezultat nemeritat după cum s-a desfășurat jocul, dar îmi asum această înfrângere. Vom corecta greșelile și sunt convins că echipa va demonstra în meciurile următoare că acest rezultat a fost doar un accident”, a punctat antrenorul Mihai Ciorgovean.
