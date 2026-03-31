Student Sport Alba Iulia – succes la junioare, eșec la senioare în competițiile de fotbal feminin

În ultimele jocuri, Student Sport Alba Iulia a câștigat la senioare și a pierdut la senioare.

Citește și: FOTO | Antonia Botescu, noul director executiv al clubului Student Sport Alba Iulia: „Vin cu o perspectivă nouă și cu dorința de a fi cât mai aproape de fete”

În Liga Elitelor Under 15, în confruntarea contând pentru etapa a șaptea a Grupei C, Student Sport Alba Iulia (colaborare cu Corvinul Hunedoara), a învins Interstar Sibiu, scor 6-2 (4-1). Pentru albaiulience au puntat Adelina Cutean (primele goluri marcate), Maya Csaszar și Lavinia Șuteu – duble. Student Sport Alba Iulia este pe locul secund, cu 12 puncte din 5 meciuri (golavaraj 19-16), iar runda viitoare, sâmbătă, 4 aprilie, are confruntare cu Universitatea Cluj, lider, cu maximum de puncte (18).

La senioare, în Seria 1 din Liga 3, runda a 12-a, s-a înregisrat eșecul extern cu CSM Reșița, scor 1-4 (1-1). Un meci disputat o repriză și jumătate în inferioritate (Sonia Damian, eliminată în minutul 20), vizitatoarele au reușit să egaleze prin Ariana Iosa (când jucat în 10). Urmează întâlnirea cu CFR Cluj (duminică, 5 aprilie, la Micești), gruparea albaiuliană situându-se pe locul 4, cu 16 puncte (golaveraj 28-28).

Am început foarte bine, am dominat și ne-am creat ocazii clare. Din păcate, două greșeli în apărare ne-au costat, iar eliminarea din prima repriză ne-a îngreunat și mai mult misiunea. Chiar și în inferioritate numerică, fetele au arătat caracter, au printr-un gol foarte frumos, marcat de Ariana Iosa, și au controlat jocul pe perioade lungi. Este un rezultat nemeritat după cum s-a desfășurat jocul, dar îmi asum această înfrângere. Vom corecta greșelile și sunt convins că echipa va demonstra în meciurile următoare că acest rezultat a fost doar un accident”, a punctat antrenorul Mihai Ciorgovean.

Sport

FOTO: Atomic Blaj, rezultat excelent: calificare la turneul semifinal 2 la volei feminin Under 17 | Echipa pregătită de Dan Balu, victorii pe linie în turneul de la Blaj

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

31 martie 2026

De

Atomic Blaj a reușit un rezultat excelent: calificarea la turneul semifinal 2 la volei feminin Under 17 | Echipa pregătită de Dan Balu, victorii pe linie în turneul de la Blaj Performanță de apreciat realizată de Atomic Blaj, echipa pregătită de Dan Balu calificându-se la la turneul semifinal 2 de volei feminin Under 17 (cadete)! […]

Citește mai mult

Sport

Nicolae Stanciu, căpitanul României, nu se retrage de la Națională: „Dacă va fi nevoie de mine, voi veni cu mare drag”! Astăzi, Slovacia – România, amical fără Mircea Lucescu

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 ore

în

31 martie 2026

De

Nicolae Stanciu, căpitanul României, nu se retrage de la Națională: „Dacă va fi nevoie de mine, voi veni cu mare drag”! Astăzi, Slovacia – România, amical fără Mircea Lucescu pe banca tricolorilor Albaiulianul Nicolae Stanciu, căpitanul României, nu se retrage de la Națională. „Cât timp voi fi în activitate, dacă va fi nevoie de mine, […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Înotători de la LPS Alba Iulia, medalii la etapa regională a cadeților | Lorand Palfi, David Begov-Ungur și Ștefan Nechita-Vesa, pe podium

Dan HENEGAR

Publicat

acum 22 de ore

în

30 martie 2026

De

Înotători de la LPS Alba Iulia, medalii la etapa regională a cadeților | Lorand Palfi, David Begov-Ungur și Ștefan Nechita-Vesa au urcat pe podium Reprezentanții LPS Alba Iulia au cucerit 7 medalii (două de argint și 5 de bronz) la etapa regională a înotătorilor cadeți, Lorand Palfi, David Begov-Ungur și Ștefan Nechita-Vesa clasându-se pe podium. […]

Citește mai mult