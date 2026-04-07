Student Sport Alba Iulia, iarăși una caldă și alta rece la fotbal feminin (Liga 3 și Under 15)
Student Sport Alba Iulia a avut parte din nou de „una caldă și alta rece” la fotbal feminin.
La senioare, în etapa a 13-a a Seriei 1 din Liga 3, formația albaiuliană, a învins clar, scor 6-2 (2-1), la Micești, pe CFR Cluj. Au înscris Oana Cosma – triplă, Ariana Iosa – dublă și Antonia Țîr (primul gol la acest nivel pentru jucătoarea provenită de la Under 15). Student Sport Alba Iulia este pe locul 4, cu 19 puncte (6 victorii, o remiză, 34-40 golaveraj), prima fiind „U” Cluj, neînvinsă, cu 31 de puncte. În 26 aprilie este deplasarea la Sepsi Sfântu Gheorghe.
Junoarele Under 15 au pierdut la limită, scor 1-2 (0-1), acasă, confruntarea cu prima clasată Universitatea Olimpia Cluj (gol Maya Csaszar). Student Sport Alba Iulia (care are o colaborare cu Corvinul Hunedoara) își continuă drumul în Liga Elitelor și se vor duela în semifinalele cel mai probabil cu Poli Timișoara sau Universitatea Craiova. „Echipa creste de la meci la meci, bucurându-ne progresul și jocul constructiv”, a explicat Lucian Popa (antrenorul grupei de Under 15). Situată pe locul secund, cu 12 puncte (4 succese, golaveraj 20-18), Student Student Sport se va deplasa la ASA Tg. Mureș (sâmbătă, 19 aprilie).
