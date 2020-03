STRIGĂTUL MUT al asistentei șefe de la secția de Infecțioase Alba, Marcela Vîlcan: „EU, de 3 săptămâni, NU mi-am strâns copilul în brațe, dorm singură, NU stau în casă. Pentru VOI!”

Asistenta șefă a Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean, doamna Marcela Vîlcan a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare, în care prezenta situația dramatică prin care este nevoită să treacă și toate eforturile pe care le depune, de trei săptămâni, în actualul context.

Din păcate, spune ea, o doare foarte tare când vede „mulțumirea” din partea oamenilor, inconștienți, care nu respectă normele de sănătate publică și preferă să se plimbe pe bulevarde, ca și când pericolul acestui nemilos virus ar fi inexitent.

Astăzi, pentru prima dată în ultimele 3 săptămâni, am fost nevoită să ies din traseul meu (serviciu – casă). Mare mi-a fost durerea să văd bulevardul PLIN de oameni în vârstă și mame cu copii 😪!

Oare, când veți înțelege?

Oare, ce trebuie să se întâmple pentru ca voi să înțelegeți?

Oare, ce ar trebui să facem noi, pentru ca voi să înțelegeți?

Oare, ce ar trebui să facă autoritățile, pentru ca voi să înțelegeți?

Dragii mei, oricât de mare îmi este iubirea pentru oameni, EU NU SUNT DISPUSĂ să mă sacrific, pentru astfel de oameni care NU respectă NIMIC, care nu se respectă pe ei înșiși, pe restul nici atât, care își bat joc de tot efortul nostru!

Eu, de 3 săptămâni :

1. NU MI-AM STRÂNS COPILUL ÎN BRAȚE, NU L-AM MÂNGÂIAT, NU L-AM SĂRUTAT!

2. DORM SINGURĂ (atât cât reușesc să o fac) ÎNTR-O CAMERĂ SEPARATĂ!

3. NU STAU ÎN CASĂ, PENTRU VOI!!! Cum n-aș sta, Doamne, cum n-aș profita, cum nu mi-aș petrece timpul cu familia mea, cum n-aș devora biblioteca, cum nu m-aș relaxa vizionând un film.

De 3 săptămâni încerc să spun, așa cum pot mai bine STAȚI ÎN CASĂ!

Am epuizat toate mijloacele, strigătul meu mut, nu a ajuns la voi…

Dumnezeu să aibă milă de noi!

Atașez aici un text preluat, întrebându-mă retoric, oare numai așa se poate?

„Draga mea surioară,

Unii oameni nu vor să înțeleagă ce este bine și ce este rău să facă! Poate că, după ceea ce am să scriu acum, mulți au să mă considere un om cu gândire de tiran, un om care nu are ce căuta într-o societate liberă și democratică, însă pentru noi românii întotdeauna a trebuit să dai un exemplu pentru ca ceilalți din jurul tău să priceapă ( și nu am să intru în detalii, am să dau doar un exemplu de pe vremea unui Conducător : cine fura, rămânea fără mâini; a fost destul să li se taie mânuțele la 2-3 pt ca toată lumea să bea apă de la fântână cu potirul de aur ). Oare ce se întâmplă dacă ăla care este pus să stea în carantină ar rămâne fără picioare, ( în direct, într-o piață ) dacă este prins că umblă pe stradă???

De ce pana mea, noi Românii trebuie să facem ceea ce ne dictează alte țări doar pentru a ne putea considera o Țară Democratică?

De ce nu avem un Conducător care într-adevăr își iubește Poporul?

Un Conducător care într-adevăr își iubește Poporul, dă 2-3 legi aspre și le și pune în aplicare dacă sunt încălcate.

Cei ce se întorc în țară să fie ținuți la graniță 14 zile în carantină, nu lăsați să intre și să umble mai apoi pe unde vor mușchii lor!!!

Sau dacă nu, să se închidă toate granițele!!!

Să se închidă orașele, să nu se mai plimbe nimeni pe unde vor și când vor!!!

Să închidă și toate fabricile dacă este nevoie!!!

Să se închidă TOT două săptămâni, dacă asta este singura posibilitate de a stopa răspândirea acestui virus!!! Anunțată populația pentru a-și face provizii pt 14 zile. Lăsate toate Super-market-urile deschise și aprovizionate trei zile 24 din 24 ore, apoi închise toate 14 zile!!!

Apoi să iasă Armata, Jandarmeria, Poliția, pe străzi să patruleze 24 din 24 de ore și pe cei care iasă afară și sunt prinși să li se taie picioarele….în direct!!!

Îți spun eu că maxim 10 ar rămâne ologi, restul au să stea foarte frumos în căsuțele lor.

Dar așa ceva nu se va întâmpla niciodată, deci, să ne așteptăm la ce este mai rău….și va fi din păcate, vai de noi…ai să vezi…nu ne putem compara cu niciuna dintre țările mari din Europa care din păcate au o grămadă de morți cu toate că dispun de aparatură și condiții MULT mai performante decât avem NOI!!!

Deci, eu zic că degeaba se fac apeluri decente către populație prin care se spune ce este bine și ce este rău să se facă!!!

Unii dintre noi, înțeleg doar dacă sunt amenințati cu ceva…

Te pup și te iubesc, draga mea surioară!!!

Să ai grijă de tine!!!”, se arată în „STRIGĂTUL MUT” al Marcelei Vîlcan.