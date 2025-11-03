Strada Emil Racoviță din Alba Iulia, închisă circulației auto! Care este motivul și când vor putea circula șoferii din nou

Strada Emil Racoviță, pe sectorul dintre străzile Republicii și Petre Ispirescu, va fi închisă circulației auto pentru lucrările de asfaltare, în perioada 3-5 noiembrie. Anunțul a fost făcut de Primăria Alba Iulia.

Astfel, locatarii din zonă sunt nevoiți să folosească strada Grigore Antipa, via Petre Ispirescu pentru a ajunge la destinație.

,,În atenția locuitorilor cartierului Emil Racoviță:

În perioada 3-5 noiembrie (de luni dimineața și până miercuri seara), strada Emil Racoviță, pe sectorul dintre străzile Republicii și Petre Ispirescu, va fi închisă circulației auto pentru LUCRĂRILE DE ASFALTARE.

În această perioadă, accesul în zona blocurilor se va face de pe strada Grigore Antipa, via Petre Ispirescu. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!„, a transmis Primăria Alba Iulia.

