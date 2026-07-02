România, ajutoare umanitare pentru Venezuela după cutremurele devastatoare. O aeronavă militară C-17 transportă materiale de cazarmament și produse medicale
România acordă asistență umanitară internațională Republicii Bolivariene a Venezuelei, în urma cutremurelor din Regiunea Yaracuy.
România s-a alăturat eforturilor internaționale de sprijin, ca urmare a seismelor majore produse în data de 24 iunie 2026 pe teritoriul Republicii Bolivariene a Venezuelei. În acea zi, regiunea a fost afectată de două cutremure de mare magnitudine, de 7,2 și, respectiv, 7,5 grade pe scara Richter. Aceste evenimente au afectat grav viața și sănătatea locuitorilor, precum și infrastructura și relațiile sociale.
Ca urmare a amplorii dezastrului, autoritățile venezuelene au declarat stare de urgență la nivel național și au solicitat asistență internațională pentru continuarea operațiunilor de căutare-salvare, precum și pentru acoperirea nevoilor umanitare urgente ale populației afectate. În acest context, Comisia Europeană a activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM), prin intermediul căruia statele participante mobilizează resurse pentru populația afectată.
Decizia de acordare a sprijinului din partea României a fost adoptată prin Hotărârea nr. 11 din 29.06.2026 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, la propunerea Departamentului pentru Situații de Urgență. Măsura vine ca răspuns prompt la solicitarea autorităților din Venezuela, în vederea susținerii eforturilor acestora de gestionare a urmărilor seismelor și pentru acoperirea nevoilor umanitare urgente ale populației.
Sprijinul oferit de țara noastră constă în bunuri de cazarmament și produse medicale, menite să asigure protecția și îngrijirea persoanelor afectate:
– produse de cazarmament: corturi, pături, saci de dormit, cearceafuri, perne și fețe de pernă.
– produse medicale: o gamă diversificată de medicamente (antibiotice, antiinflamatoare, soluții antiseptice, analgezice etc.), oferite cu titlu gratuit de către S.C. TERAPIA S.A. Cluj.
Transportul bunurilor este realizat cu o aeronavă C-17 Globemaster III, operată în cadrul Capacității Strategice de Transport Aerian — Strategic Airlift Capability, din Baza Aeriană 86 Pápa, Ungaria, program la care România este stat participant.
Avionul a fost pus la dispoziție cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale. De asemenea, a decolat de pe Baza 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu” din Otopeni către Venezuela, având la bord și un ofițer de legătură din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență.”
Prin această acțiune, România își reafirmă angajamentul de a contribui activ la gestionarea situațiilor de criză internaționale și de a oferi sprijin comunităților aflate în dificultate, demonstrând solidaritate în momente de grea cumpănă, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN) joi, 2 iulie 2026.
Foto, video: Facebook Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
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