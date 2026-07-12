ȘTIREA TA | Albaiulian nemulțumit că accesul copiilor în curțile școlilor este interzis în vacanțe: „O curte de școală goală și încuiată nu ajută pe nimeni”

Un albaiulian și-a exprimă nemulțumirea față de faptul că, în perioada vacanțelor școlare, copiii nu au acces în curțile și pe terenurile de sport ale unităților de învățământ din municipiul Alba Iulia. Acesta susține că cei mici sunt îndepărtați din incinta școlilor, inclusiv cu sprijinul Poliției Locale, și consideră că autoritățile ar trebui să găsească soluții pentru deschiderea acestor spații în afara programului școlar.

Într-o postare publicată pe Facebook, bărbatul afirmă că situația întâlnită la Școala Gimnazială Nr. 1 „Vasile Goldiș” este una care afectează copiii din cartier, în condițiile în care există puține locuri sigure pentru joacă și activități sportive.

„Ca părinte și cetățean al municipiului Alba Iulia, sunt profund dezamăgit de situația de la Școala Gimnazială Nr. 1 «Vasile Goldiș» și instituțiile publice din acest oraș.

În loc ca terenul și curtea școlii să fie un loc unde copiii să facă mișcare, să socializeze și să petreacă timpul în siguranță, aceștia sunt alungați și chiar scoși afară cu ajutorul Poliției Locale.

Mi se pare absurd ca, într-o perioadă în care se vorbește permanent despre combaterea sedentarismului, reducerea timpului petrecut pe telefoane și implicarea copiilor în activități sportive, tocmai copiii care aleg să iasă la joacă să fie îndepărtați din unul dintre puținele spații adecvate existente în cartier.

Mai grav este că Poliția Locală, instituție care ar trebui să sprijine comunitatea și să contribuie la siguranța copiilor, ajunge să fie folosită pentru a-i îndepărta de pe terenul de sport. Rolul ei ar trebui să fie să asigure ordinea și protecția acestora, nu să îi trimită înapoi pe străzi sau în fața ecranelor.

Consider că Primăria Alba Iulia, conducerea școlii și Poliția Locală ar trebui să găsească o soluție echilibrată care să permită accesul copiilor la curte și la terenurile de sport în afara orelor de curs, în condiții civilizate și supravegheate.

Copiii au nevoie de locuri unde să se joace. O curte de școală goală și încuiată nu ajută pe nimeni!”, a scris albaiulianul pe rețeaua de socializare.

Bărbatul solicită autorităților locale, conducerii unității de învățământ și Poliției Locale să identifice o variantă prin care curțile și terenurile de sport ale școlilor să poată fi utilizate de copii în afara orelor de curs și în timpul vacanțelor, în condiții care să asigure atât siguranța acestora.

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