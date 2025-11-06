ȘTIREA TA | Haos la Școala Gimnazială din Petrești! Părinții și bunicii se luptă cu claxoanele și agitația pentru a-și lua copiii după ore
Haos la Școala Gimnazială din Petrești! Părinții și bunicii se luptă cu claxoanele și agitația pentru a-și lua copiii după ore
Ziaristul Iosif Gligor, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, a semnalat haosul care se declanșează în fiecare zi la Școala Gimnazială din Petrești (Sebeș), când părinții și bunicii vin să-și ia copiii după ore. În jurul orei 11:45, străzile Mihai Viteazul și Grădinilor, altădată liniștite, se umplu brusc de mașini, claxoane și agitație, iar copiii ies val-vârtej din școală, în timp ce adulții încearcă să-i prindă în haosul creat.
Acesta povestește și experiența unei bunicuțe care a așteptat răbdătoare să-și ia nepotul din clasa întâi, dar l-a găsit abia acasă, după ce băiețelul s-a plimbat prin școală și pe străzi, în mijlocul agitației.
Ziaristul atrage atenția că localnicii cer autorităților și conducerii școlii să găsească o soluție, pentru că nu e normal să te temi că-ți pierzi copilul printre claxoane și mașini.
Redăm mai jos mesajul său integral:
Haos la Școala Gimnazialǎ din Petreşti! La Școala Gimnazială din Petrești (Sebeș), să-ți iei copilul după cursuri a ajuns o aventură cu nervi, claxoane și multă filozofie. Străzile Mihai Viteazul și Grădinilor, altminteri liniștite și cuminți ca o duminică fără vânt, se umplu brusc de mașini și agitație începând cu ora 11:45. De zici că toată suflarea comunei s-a hotărât deodată să participe la un raliu educativ, ediția „Ia-ți copilul, dacă-l mai găsești!”.
Părinții și bunicii vin din toate direcțiile: unii cu pași apăsați și răbdare monahală, alții cu mașina, cu geamul coborât și privirea pierdută între volan și speranță. Iar zona se transformă, preț de o jumătate de oră, într-o harababură de nedescris, un amestec de zâmbete, nervi și zgomot, ca într-o piesă de teatru în care fiecare joacă după propriul scenariu.
O bunicuță din sat, cu basmaua legată frumos sub bărbie, ne-a povestit că a venit într-o zi să-și ia nepotul din clasa întâi. A ajuns la școală, cum s-ar zice, „pe ceas”, la 11:45, și aștepta liniștită, cu răbdarea pe care doar bunicile o mai au. Între timp, străzile s-au umplut de mașini, și tot locul a prins viață ca un stup înainte de furtună.
Când s-a auzit clopoțelul, s-a dezlănțuit haosul. Copiii au ieșit val-vârtej, părinții au claxonat, au strigat nume din toate colțurile, iar aerul s-a umplut de voci, de pași, de confuzie și de dragoste panicată.
Bunicuța noastră a așteptat să treacă toată agitația, ca un om înțelept care știe că răbdarea bate viteza. Când s-a liniștit totul, a ridicat ochii… și nepotul — nicăieri! Atunci a început o căutare care ar fi putut fi lesne confundată cu o epopee locală: pe străzi, prin școală, pe la învățătoare — nici urmă de copil! Cu inima mică și pașii grei, s-a întors acasă, rugându-se în gând să-l găsească.
Și, minune mare! Când a intrat pe poartă, l-a văzut pe micuț cum stătea liniștit, mâncând o felie de pâine cu gem. „Am așteptat, bunico, da’ n-am dat de tine în aglomerația aceea… așa că am venit pe jos!”, i-a spus băiețelul cu o naturalețe dezarmantă.
Oamenii din sat dau din cap și zic că nu-i ni ne ce se întâmplă. Fac apel la edili să găsească o soluție, că nu-i firesc să te temi că-ți pierzi nepotul între două claxoane. Se zice că prin zonă stă o mașină de Poliție, dar polițistul pare să fi înțeles, ardelenște, că uneori e mai înțelept să nu te bagi în tăvălugul lumii — doar să privești de pe margine și să zici: „No, bine că s-o terminat cu bine!”
Poate că, într-o zi, primăria și conducerea școlii vor găsi o soluție. Până atunci, Petreștiul are parte zilnic de un spectacol gratuit: „Haos la 11:45”, în regia colectivă a părinților iubitori și a bunicilor neclintiți. Intrarea e liberă, ieșirea… mai complicată!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO ȘTIREA TA | TIR încărcat cu lemne până la refuz pe un drum din Vințu de Jos. A circulat pe un drum cu o restricție de 7,5 tone
TIR încărcat cu lemne până la refuz pe un drum din Vințu de Jos. A circulat pe un drum cu o restricție de 7,5 tone Un tir încărcat cu lemne până la refuz a fost fotografiat în localitatea Vințu de Jos, astăzi, 6 noiembrie. Evenimentul surprinde un moment des întâlnit pe drumurile din România, mai […]
FOTO ȘTIREA TA | Lipsă de respect în traficul din Aiud. Un șofer și-a parcat mașina în fața trecerii de pietoni: ,,Cei 7 ani de acasă lipsesc”
Lipsă de respect în traficul din Aiud. Un șofer și-a parcat mașina în fața trecerii de pietoni: ,,Cei 7 ani de acasă lipsesc” O fotografie care surprinde o mașină parcată în fața unei treceri de pietoni a fost publicată, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat șoferilor din Aiud. Imaginea distribuită surprinde cum un […]
VIDEO ȘTIREA TA | Vulpe văzută la Sebeș: A trecut pe o trecere de pietoni. În ce zonă a fost observată
Vulpe văzută la Sebeș: A trecut pe o trecere de pietoni. În ce zonă a fost observată O vulpe a fost văzută în orașul Sebeș, în seara de 4 noiembrie, în zona supermarketului Kaufland, de către un cititor Ziarul Unirea. În imaginile și videoclipul surprins se poate observa cum vulpea traversează, chiar pe o trecere […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu: Black Friday -ul din România și lipsa de educație financiară și de ce construiesc nemții o fabrică de armanet în țara noastră. ,,Ce vom face cu ea după ce se va termina războiul? Ținem degetele încrucișate să nu se termine!”
Radu Georgescu, despre principalele știri economice. Black Friday -ul din România și lipsa de educație financiară și de ce construiesc...
Dani Mocanu și fratele său, de NEGĂSIT după condamnarea definitivă la închisoare. Polițiștii nu i-au găsit la domiciliu și continuă căutările
Dani Mocanu și fratele său, de NEGĂSIT după condamnarea definitivă la închisoare. Polițiștii nu i-au găsit la domiciliu și continuă...
Știrea Zilei
FOTO-VIDEO | Înghesuială și nervi pe traseele din Alba Iulia: Autobuze pline și pasageri revoltați de reducerea curselor și timpul lung de așteptare
Înghesuială și nervi pe traseele din Alba Iulia: Autobuze pline și pasageri revoltați de reducerea curselor și timpul lung de...
VIDEO | Șoferii și controlorii STP Alba, disperați că nu și-au primit salariul de două luni, s-au dus peste Primărie: ,,Nu mai putem continua așa. Luni parcăm autobuzele”
Șoferii și controlorii STP Alba, disperați că nu și-au primit salariul de două luni, s-au dus peste Primărie: ,,Nu mai...
Curier Județean
Firmă din Sebeș, înșelată de o femeie din Argeș: Prejudiciu de peste 80.000 de euro printr-un transport FICTIV de cosmetice
Firmă din Sebeș, înșelată de o femeie din Argeș: Prejudiciu de peste 80.000 de euro printr-un transport FICTIV de cosmetice...
Acțiune de amploare în Sebeș: Polițiștii și jandarmii au pus în executare 11 mandate. Amenzi de peste 62.000 de lei, aplicate de autorități
Acțiune de amploare în Sebeș: Polițiștii și jandarmii au pus în executare 11 mandate. Amenzi de peste 62.000 de lei,...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL MIHAIL şi GAVRIIL 2025. Ce sms-uri şi urări de „La mulţi ani” puteţi trimite celor dragi de ziua numelui
Mesaje şi SMS-uri de Sfinţii Mihail şi Gavriil 2025 – Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru: Mihail, Gavril,...
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox Pe data de 6 noiembrie, în fiecare an, este...