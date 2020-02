ȘTIREA TA| Albaiuliancă venită recent din Italia, ”SECHESTRATĂ” la domiciliu de autorități: ”Pot să mor de foame în casă în 14 zile că după o să pună verdictul de CORONAVIRUS!”

O albaiuliancă venită recent din Italia, a fost ”SECHESTRATĂ” la domiciliu de către autorităț. Tânăra este revoltată de faptul că locuiește singură și nu are cum să își procure cele necesare pe perioada șederii în România sau să își rezolve problemele pentru care a venit.

Tânăra povestește că a aterizat luni, 24 februarie 2020, la ora 20.00, la Cluj Napoca, cu zborul Bergamo – Cluj Napoca. La sosire a completat chestionarul și au fost redirecționați pe terminalul vechi unde le-a fost măsurată temperatura.

Medicii DSP Cluj au recomandat izolarea la domiciliu a pasagerilor care aveau temperatura peste 37,4 grade! Albaiulianca mai spune că a fost contactată de cei de la poliția Alba și DSP Alba, pentru a i se comunica autoizolarea la domiciliu, în urma comunicărilor de la minister!

”Întrebarea mea a fost următoarea: în condițiile în care eu sunt singură, pentru că nu locuiește nimeni aici cu mine, cine îmi garantează traiul pe tot parcursul izolării mele, daca eu nu am voie să am contact cu nimeni!?? Răspunsul a fost: faci o tranzacție în contul cuiva ca să îți facă cumpărăturile și să ți le lase la ușă!!! Dar ce suntem animale!?? Am venit strict pentru o problemă, biletul fiind procurat înainte de toate cazurile din Italia! Din păcate se vorbește despre regiunile Lombardia și Veneto ca fiind orașe”, spune tânăra.

Aceasta a sunat la Ministerul Sănătății, fiind redirecționată înapoi către autoritățile locale: ”Deci jucăm ping-pong cu oamenii izolați la domiciliu și îi tratăm ca pe animale! Pot să mor de foame în casă în 14 zile că după o să pună verdictul de CORONAVIRUS!”, a completat albaiulianca revoltată.

Mai mult, albaiulianca spune în fața blocului unde domiciliază se află în permanență un polițist care o supraveghează.