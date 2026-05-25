Economistul Radu Georgescu: ,,România se îndreaptă spre un scenariu similar cu criza grecească din 2011. Vânzările au scăzut cu 30% în trimestrul 2 din 2026”

Economistul Radu Georgescu avertizează că România se îndreaptă spre un scenariu economic asemănător crizei din Grecia anului 2011, invocând scăderea consumului și pierderea încrederii populației în economie.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Radu Georgescu a făcut referire la declarațiile CEO-ului Fourlis Holdings, grup care deține în România magazinele INTERSPORT, Foot Locker și Holland & Barrett. Potrivit economistului, oficialul companiei ar fi afirmat că „România din 2026 seamănă cu Grecia din 2011″.

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

De 4 ani explic periodic, pe rețelele sociale, că România se îndreaptă spre un scenariu similar cu criza grecească din 2011. Acum 4 ani, eram vreo zece persoane pe această pagină și comentam acest lucru. La TV se spunea că România este tigrul economic. Ei bine…

Săptămâna aceasta, CEO-ul Fourlis Holdings — grupul grec care deține în România INTERSPORT (40 de magazine – produse sportive), Foot Locker (8 magazine – încălțăminte) și Holland & Barrett (suplimente) — a prezentat rezultatele trimestriale. Și a spus, negru pe alb: „România din 2026 seamănă cu Grecia din 2011.”

Vânzările au scăzut cu 30% în trimestrul 2 din 2026, comparat cu 2025. Ce se mai vinde? Doar produsele cu oferte mari și reduceri agresive. Adică exact comportamentul consumatorului aflat în criză: nu mai cumpăr ce vreau, cumpăr ce e la reducere. Tot el spune că încrederea românilor este la cel mai scăzut nivel din 2011. De ce contează ce spune Fourlis? Pentru că Fourlis Holdings nu este un analist de pe FB care scrie articole economice, politice și, din când în când, mai pune poze cu pisici.

Este o companie cu vizibilitate directă în buzunarul românului — vinde echipament sportiv, încălțăminte și suplimente alimentare prin zeci de magazine fizice. Când vânzările lor scad cu 30%, nu e o problemă contabilă. Este un semnal macroeconomic real: românii au început să taie din cheltuieli. Mai mult, Fourlis operează și magazinele IKEA din Grecia și Bulgaria — deci CEO-ul lor știe exact cum arată o economie înainte să intre în criză profundă. Și spune că România arată exact așa.

Sincer, comparația cu Grecia din 2011 nu este cea care mă sperie. Grecia are o ancoră care se cheamă euro. Când Grecia a intrat în criză, cursul valutar era fix. Grecii au suferit prin șomaj și austeritate — dar economiile lor nu s-au evaporat peste noapte. România are leu. Iar leul este… folosit doar în România. Mă voi speria cu adevărat în ziua în care voi citi că un CEO dintr-o companie turcă spune că România seamănă cu Turcia.

De ce Turcia?

Cursul euro/liră turcească a crescut de 5 ori în ultimii 5 ani.

Inflația cumulată depășește 300%.

Un turc care în 2020 avea 100.000 de lire la bancă, în 2026 mai are, în termeni reali, echivalentul a 20.000 de lire.

Acesta este scenariul care distruge economii, clase de mijloc și generații întregi. Grecia a suferit. Turcia s-a prăbușit. În timp ce jumătate de Românie își face planuri de vacanță și calculează drumul spre Thassos, grecii vin și ne spun că ni se prăbușește economia exact ca în Zorba Grecul. Parcă văd la vară, pe plajă, români în Thassos, spărgând farfurii, dar nu de bucurie, ci de la nervi când se uită la inflația din România, cursul euro etc.

