VIDEO-ȘTIREA TA | Acuzații GRAVE aduse Spitalului Județean Alba: Bărbat DECEDAT după ce a zăcut ore întregi pe un pat de spital. Era suspect de AVC și ar fi fost neglijat de personalul medical

O femeie din Alba a făcut publică experiența trăită de bunicul acesteia în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba, unde acesta ar fi fost lăsat fără îngrijire corespunzătoare timp de ore întregi, deși era suspect de accident vascular celebral.

Femeia susține că întârzierea intervenției și neglijența personalului ar fi dus la agravarea stării de sănătate a bunicului acesteia, iar în cele din urmă, la deces.

„Experiența mea în Spitalul Județean Alba Iulia

Aseară, (n.n. 1 februarie 2025) în jurul orei 22:00, bunicul meu a fost transferat de urgență la Spitalul Județean Alba Iulia, suspect de AVC. Când a ajuns cu ambulanța din Câmpeni, a vorbit cu mine, mi-a spus că este bine și chiar mi-a zâmbit. Credeam că, fiind suspect de AVC, va fi preluat imediat pentru investigații și tratament.

Din păcate, realitatea a fost alta. A fost lăsat pe un pat în așteptare timp de trei ore, fără ca cineva să îl bage în seamă. După aceste ore pierdute, în sfârșit l-au dus să îi facă un CT. Atunci am realizat că starea lui se agravează – nu mai deschidea ochii și respira foarte greu. Am încercat de mai multe ori să intru la el, deși am fost dată afară de cinci ori. Când, în sfârșit, am reușit să ajung lângă el, medicul mi-a spus că este paralizat complet.

Cu trei ore înainte, bunicul meu vorbea și se mișca!

A fost transferat pe secția de Neurologie, unde a fost lăsat singur, fără perfuzie, fără monitorizare medicală. Am întrebat când va veni un medic neurolog, iar răspunsul a fost halucinant: „De luni”. Adică urma să stea așa până luni, fără nicio îngrijire?!

Am făcut scandal, dar tot m-au dat afară.

În jurul orei 6:00 dimineața, am fost sunată să i se aducă medicamentele pe care le lua de obicei – un detaliu șocant, având în vedere starea în care era. Două ore mai târziu, la 8:00, am primit telefonul care m-a distrus: bunicul meu a intrat în stop cardio-respirator, au încercat resuscitarea, dar a decedat.

Cum este posibil ca un om care a ajuns conștient la spital să moară astfel, din cauza neglijenței, nepăsării și incompetenței?!

Când am intrat în salon, el era acolo, cu o branulă în mână și atât. Asistentele stăteau nepăsătoare.

Aceasta este realitatea sistemului medical în care trăim. Nu vreau să mai ajung vreodată într-un spital din România. L-ați omorât cu mâinile voastre!

Pentru cei care cred că exagerez sau că nu este adevărat, am filmat totul! Și apoi cum a fost lăsat complet ignorat pe un pat de spital timp de ore întregi, fără ca nimeni să îl bage în seamă!

Aceste imagini vorbesc de la sine. Aceasta este realitatea sistemului medical românesc! Un om care putea fi salvat a fost abandonat și lăsat să moară din cauza nepăsării! Voi posta totul, să vadă toată lumea în ce condiții suntem tratați! Spitalul Județean Alba Să vă fie rușine!” se arată în postarea făcută publică pe o rețea de socializare.

