Știința Poli Timișoara – CIL Blaj 4-0 (1-0) | Echipa din „Mica Romă”, cel mai drastic eșec al stagiunii și… două autogoluri!

Știința Poli Timișoara – CIL Blaj 4-0 (1-0), în etapa 14 din Seria 7 a Ligii 3. Echipa din „Mica Romă”, cel mai drastic eșec al stagiunii și… două autogoluri!

Poli Timișoara a învins clar CIL Blaj, scor 4-0 (1-0), în etapa a 14-a a Seriei 7 din Liga 3 și continuă să se afle la egalitate de puncte cu liderul CSM Unirea Alba Iulia.

Rareș Popa (CIL Blaj) a fost în prim-planul disputei de pe „Electrica”, cu un autogol (42) și o eliminare (66). Elevii lui Dan Alexa au căutat revanșa în compania unui oponent care i-a administrat prima înfrângere stagională și au realizat a șasea victorie consecutivă.

Formația din „Mica Romă” a rezistat aproape o repriză în fața „alb-violeților” care au asaltat buturile păzite de Păduraru. Reduta blăjeană s-a prăbușit în minutul 42, la autogolul lui R. Popa (ce a încercat să respingă centrarea lui Rotariu).

*Eliminări pentru Alexa și… R. Popa

Timișorenii au solicitat un penalty în minutul 55, la acțiunea lui Haiduc, în actul secund Dan Alexa fiind eliminat (66), după ce a intrat pe teren să protesteze la o intrare tare a lui R. Popa la C. Toma, în tușă, în urma acestei faze primind cartonaș roșu… după câteva zeci de secunde și… R. Popa. De la acea fază s-a rupt echilibrul și până la final gazdele au mai punctat în 3 rânduri, una dintre reușite fiind un alt autogol (Jica – 86)

Timișorenii și-au majorat avantajul prin Ene (73), o reluare cu capul, după un corner, un rezultat mai aproape de realitatea din teren, Poli aflându-se mereu în ofensivă. CIL Blaj a încercat să reziste, s-a apărat grupat, dar nu a contat în ofensivă. Nou-intratul Gogor (83) a punctat din apropiere pentru un scor de neprezentare, iar peste 3 minute căpitanul Jica a deviat, la rându-i nefericit balonul în propria poartă, pentru cel mai drastic insucces extern al blăjenilor din stagiunea curentă.

Poli: Enășescu – Avrămescu, Vlaicu, Ene, Vîrtej, P. Paul, Vasluian, Marincu/cpt., Toma, Rotariu, Haiduc; rezerve Mosoarcă, Benzar, Amariei, Gogor, Bologa, Mihăescu, Cociș, Fazekas, Pureca. Antrenor Dan Alexa.

CIL: Păduraru – R. Popa, Csiki, Jica/cpt., Boldea – Alves (88, Man), Cristea – Taifas (88, Micu-Cristea), Mensah (74, Istrate), Macarie (74, Tineiu) – Drăgan (74, Lungar); rezerve R. Damian, Tătar, Cîrstean, Maghiari. Antrenor Daniel Tătar.

Foto: Poli Timișoara

