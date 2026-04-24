Șoferiță de 25 de ani, din Alba, cercetată de polițiștii din Orăștie: A fost prinsă la volanul unei mașini cu numere provizorii expirate

O șoferiță de 25 de ani, din Alba, este cercetată de polițiștii din Orăștie după ce a fost prinsă la volanul unei mașini cu numere provizorii expirate.

Polițiștii rutieri din municipiul Orăștie au depistat în trafic, pe strada Unirii, un autoturism care circula din direcția Deva – Sebeș, fiind condus de o femeie în vârstă de 25 de ani, din municipiul Alba Iulia,.

În urma verificărilor, s-a stabilit faptul că vehiculul avea numere de înmatriculare provizorii expirate.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat.

