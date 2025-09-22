Statul oferă vouchere de până la 39.900 lei. Ministrul Muncii explică cine e pe lista beneficiarilor
Statul oferă vouchere de până la 39.900 lei. Florin Manole explică cine e pe lista beneficiarilor
Peste 4.300 de copii și adulți cu dizabilități din toată țara, inclusiv din București, vor putea primi sprijin financiar sub formă de vouchere în valoare de până la 39.900 de lei fiecare.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că ajutorul este destinat achiziției de tehnologii asistive și de acces, menite să faciliteze integrarea socială.
Măsura face parte din proiectul „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces: TECH-ASSIST”, implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.
„Un număr de 4.307 persoane cu dizabilități, indiferent de tipul sau gradul handicapului, vor putea accesa aceste vouchere pentru a-și îmbunătăți participarea la viața socială”, a declarat ministrul.
Tehnologiile solicitate trebuie adaptate nevoilor individuale: de exemplu, echipamente care sprijină deplasarea pentru persoanele cu mobilitate redusă sau dispozitive care facilitează comunicarea pentru cei cu dificultăți de exprimare.
Metodologia publicată stabilește condițiile de eligibilitate, procesul de înscriere și modalitatea de acordare a voucherelor. Valoarea totală a proiectului este de peste 210 milioane de lei, din care aproximativ 152 de milioane provin din fonduri europene.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
E jale! România, țara cu cea mai ridicată rată de sărăcie materială şi socială severă din Uniunea Europeană
România, țara cu cea mai ridicată rată de sărăcie materială şi socială severă din Uniunea Europeană România deţine în prezent cea mai ridicată rată de sărăcie materială şi socială severă din Uniunea Europeană, cu 17,2% din populaţie afectată, conform unui raport recent al Erste Bank. Aceasta plasează România înaintea Bulgariei (16,6%) şi Greciei (14,0%). Deprivarea […]
PENSII 2025 | Ce este pensia minimă garantată și cine are dreptul la ea în funcție de vârstă și stagiu de cotizare. Exemple de calcul
PENSII 2025 | Pensia minimă garantată – cine are dreptul la ea în funcție de vârstă și stagiu de cotizare. Exemple de calcul Pensia minimă garantată în România în anul 2025 are rolul de a asigura un venit lunar minim seniorilor cu pensii sub pragul legal. Nivelul actual este de 1.281 de lei, iar statul […]
22 septembrie 2025 | Echinocțiul de toamnă: Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile. Obiceiuri şi tradiţii
22 septembrie 2025 | Echinocțiul de toamnă: Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile. Obiceiuri şi tradiţii Luni, 22 septembrie 2025, va avea loc echinocțiul de toamnă 2025, un fenomen astronomic așteptat de mulți, când ziua și noaptea se află aproape în echilibru. Zilele vor deveni […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
E jale! România, țara cu cea mai ridicată rată de sărăcie materială şi socială severă din Uniunea Europeană
România, țara cu cea mai ridicată rată de sărăcie materială şi socială severă din Uniunea Europeană România deţine în prezent...
Statul oferă vouchere de până la 39.900 lei. Ministrul Muncii explică cine e pe lista beneficiarilor
Statul oferă vouchere de până la 39.900 lei. Florin Manole explică cine e pe lista beneficiarilor Peste 4.300 de copii...
Știrea Zilei
Inflația afectează județul Alba, alimentele de bază devin tot mai scumpe: Ce produse au înregistrat majorări semnificative
Inflația afectează județul Alba, alimentele de bază devin tot mai scumpe: Ce produse au înregistrat majorări semnificative în luna iulie...
VIDEO | Moții se mobilizează pentru Moșul Oltean, vârstnicul de 84 de ani, din Valea Largă, rămas fără casă în urma unui incendiu. Profesorul Irimie Popa: ,,Doar cuptorul de pâine a rămas, o lecție de demnitate!”
Moții se mobilizează pentru Moșul Oltean, vârstnicul de 84 de ani, din Valea Largă, rămas fără casă în urma unui...
Curier Județean
Investiţii de peste 1,3 milioane de lei la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
Investiţii de peste 1,3 milioane de lei la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Investiţii de peste 1,3 milioane de lei au...
Numărul de angajați din Alba a crescut față de anul trecut, dar salariile medii nu țin pasul. Cum se compară județul nostru cu restul Regiunii Centru
Numărul de angajați din Alba a crescut față de anul trecut, dar salariile medii nu țin pasul. Cum se compară...
Politică Administrație
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în Parlament. Majoritatea românilor consideră că România merge într-o direcție greșită
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în...
Opinii Comentarii
21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii. Porumbei, cocori, steaguri şi pipe, simboluri ale păcii
21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii. Porumbei, cocori, steaguri şi pipe, simboluri ale păcii Într-un moment în care lumea...
21 septembrie – Ziua Națională a Contabilului Român, o profesie a tactului și echilibrului
21 septembrie – Ziua Națională a Contabilului Român, o profesie a tactului și echilibrului Ziua de 21 septembrie este sărbătorită...