Statul oferă vouchere de până la 39.900 lei. Ministrul Muncii explică cine e pe lista beneficiarilor

Statul oferă vouchere de până la 39.900 lei. Florin Manole explică cine e pe lista beneficiarilor

Peste 4.300 de copii și adulți cu dizabilități din toată țara, inclusiv din București, vor putea primi sprijin financiar sub formă de vouchere în valoare de până la 39.900 de lei fiecare.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că ajutorul este destinat achiziției de tehnologii asistive și de acces, menite să faciliteze integrarea socială.

Măsura face parte din proiectul „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces: TECH-ASSIST”, implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

„Un număr de 4.307 persoane cu dizabilități, indiferent de tipul sau gradul handicapului, vor putea accesa aceste vouchere pentru a-și îmbunătăți participarea la viața socială”, a declarat ministrul.

Tehnologiile solicitate trebuie adaptate nevoilor individuale: de exemplu, echipamente care sprijină deplasarea pentru persoanele cu mobilitate redusă sau dispozitive care facilitează comunicarea pentru cei cu dificultăți de exprimare.

Metodologia publicată stabilește condițiile de eligibilitate, procesul de înscriere și modalitatea de acordare a voucherelor. Valoarea totală a proiectului este de peste 210 milioane de lei, din care aproximativ 152 de milioane provin din fonduri europene.

