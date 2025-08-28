Rămâi conectat

„Statul nu trebuie să-și abandoneze copiii”: Apel semnat de sute de profesori și oameni de cultură

Ioana Oprean

Publicat

acum 28 de minute

în

De

„Statul nu trebuie să-și abandoneze copiii": Apel semnat de sute de profesori și oameni de cultură

„Statul are obligația de a nu-și abandona copiii” – este apelul făcut către Guvernul Bolojan de peste 300 de profesori și oameni de cultură.

Apelul îi are printre autori pe profesorii Radu Vancu, Cornel Ban sau Claudiu Tufiș, scriitorul Mircea Cărtărescu și regizorul Radu Jude.

„Creșterea numărului de elevi în clase, comasarea școlilor, reducerea de personal, mărirea normei didactice a profesorilor sunt măsuri pe care guvernul le-a luat pentru rezolvarea deficitului bugetar, dar care au un mic impact financiar”, spun semnatarii petiției adresate Executivului.

„Măsurile actuale ale guvernului nu doar că sunt inutile și nocive, dar nici măcar nu au o justificare economică. Reducerea cu 40% a burselor reprezintă numai 0,2% din deficitul bugetar al țării; în schimb, pentru zeci de mii de copii reprezintă diferența dintre accesul la educație și lipsa acestuia”, mai afirmă semnatarii petiției.

Ei propun cinci principii fundamentale pentru reconstrucția educației:

1. Educația – prioritate națională: fundament al democrației și al dezvoltării durabile.

2. Statul – garant al accesului egal la educație: niciun copil lăsat în urmă.

3. Finanțare corectă: 6% din PIB pentru educație și 1% pentru cercetare.

4. Convergența cu standardele europene: valori, acces la cultură, sprijin real pentru elevi și profesori (școală după școală și masă caldă pentru toți).

5. Reconstrucția statutului profesorilor: salarii competitive, stabilitate legislativă și
recunoaștere socială.

