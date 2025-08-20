Stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în Mătișești: Undă verde pentru proiect din partea agenției de mediu

Stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în Mătișești: Undă verde pentru proiect

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a anunțat, marți, 19 august 2025, că a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul care vizează amplasarea unei stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în satul Mătișești, comuna Horea.

Stația, de 50+22 kW, ar urma să fie amplasată în apropierea postului de transformare existent pe strada Principală FN, DN 1R, zona „Casa Lemnarilor”, pe un teren aflat în proprietatea comunei Horea.

„Motivația alegerii amplasamentului a fost legată în primul rând de potențialul natural al zonei și de faptul că amplasamentul se află în zona de dezvoltare durabilă a Parcului Natural Apuseni, care pune în evidenţă un mediu nepoluat şi mai puţin afectat de prezenţă umană”, se arată în memoriul de prezentare al proiectului.

În prezent, comuna Horea nu dispune de puncte de încărcare rapidă pentru autobuz/autocar sau mașini electrice.

Perioada de implemntare a proiectului este de 6 luni de la momentul obținerii tuturor avizelor necesare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI