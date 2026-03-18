Start fulminant de retur în SuperLiga Alba: derby-uri la Ocna Mureș și Ighiu, sâmbătă, 21 martie, la ora 11.00!

Cu o competitoare mai puțin la start, întrucât Viitorul Vama Seacă s-a retras din cel de-al patrulea eșalon în pauza competițională, startul sezonului s-a decalat cu două săptămâni, în loc de 7 martie, iar programul returului s-a modificat (un țintar pentru 12 echipe și un număr de 11 etape, în loc de 13).

Revenind la primele meciuri din 2026, sunt două întâlniri atractive, ambele în prologul etapei. Pe Viitorul Sântimbru, campioana de toamnă, o așteaptă un duel interesant pe „Stadionul Dragostei” cu ocupanta poziției a cincea (ce are cu 6 puncte mai puțin).

Vecinele din ierarhie, Performanța Ighiu și Inter Unirea (revelația primei părți a campionatului, clasată pe treapta a treia a podiumului, singura grupare imbatabilă, cu 3 puncte mai mult decât gazdele) au confruntare directă după decepțiile suferite în Cupa României. Industria Galda de Jos, ocupanta locului secund, la două lungimi în spatele primei clasate, va da peste Școala de Fotbal Valea Frumoasei, echipă care a reușit să intre în „careul de ași” al Cupei României.

Program: *sâmbătă, 21 martie, ora 11.00: CS Ocna Mureș – Viitorul Sântimbru, Performanța Ighiu – Inter Unirea;

ora 16.00: Industria Galda de Jos – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Sportul Câmpeni – AFC Micești, CS Zlatna – ACS Oiejdea, Fortuna Lunca Mureșului – Spicul Daia Română.

