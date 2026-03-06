Stanciu și Rațiu, în lotul României pentru barajul cu Turcia | Lucescu, două surprize majore
Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, fotbaliștii din Alba, sunt în lotul României pentru barajul cu Turcia, pe lista preliminară a stranierilor
România va întâlni Turcia, la Istanbul, pe 26 martie, în baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din acest an, iar din efectivul tricolor fac parte Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo) și Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), dar și surprizele numite Vermeșan și Corbu
Citește și: Turcia – România, în barajul semifinal pentru Campionatul Mondial, din 26 martie 2026! În finală, pentru „tricolori”, Slovacia sau Kosovo
Selecționerul Mircea Lucescu a stabilit lista preliminară a stranierilor pentru meciul cu Turcia, partidă programată pe 26 martie, în barajul pentru calificarea la Cupa Mondială 2026. Lista include câteva nume surprinzătoare, iar selecția finală va fi completată ulterior cu jucătorii convocați din SuperLiga României.
Printre jucătorii aflați pe lista extinsă se regăsesc și două nume mai puțin obișnuite pentru prima reprezentativă: Marius Corbu și Ioan Vermeșan. Potrivit Federației Române de Fotbal, cei doi ar putea face pasul de la naționala U21 la echipa mare, dacă selecționerul va decide să îi includă în lotul final pentru duelul cu Turcia
În același timp, pe lista preliminară apare și Nicolae Stanciu, jucător care a lipsit în ultima perioadă de la echipa națională, dar și mijlocașul Adrian Șut. Surprinde, de asemenea, prezența lui Denis Drăguș pe această listă. Atacantul este suspendat pentru meciul cu Turcia, el putând fi luat în calcul doar pentru o eventuală finală a play-off-ului. Lotul definitiv pentru barajul decisiv va fi stabilit după ce selecționerul va analiza și evoluțiile jucătorilor din campionatul intern.
Jucătorii din străinătate aflați pe lista preliminară: PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);
MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);
ATACANȚI: Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).
