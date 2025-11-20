Turcia – România, în barajul semifinal pentru Campionatul Mondial, din 26 martie 2026! În finală, pentru „tricolori”, Slovacia sau Kosovo

România va întâlni reprezentativa Turciei, în meciul de baraj pentru Campionatul Mondial, meci în deplasare, în 26 martie 2026, la Istanbul

Un meci infernal pentru România, la Istanbul, în 26 martie, la barajul semifinal pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. „Tricolorii” vor juca tot în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo, în cazul calificării în finală.

Barajele semifinale (26 martie) sunt Italia – Irlanda de Nord, Ucraina – Suedia, Turcia – România, Danemarca – Macedonia de Nord

În finale (31 martie): Italia/Irlanda de Nord – Țara Galilor/ Bosnia și Herțegovina, Ucraina/ Suedia- Polonia/ Albania, Turcia/ România – Slovacia/ Kosovo, Danemarca/Macedonia de Nord – Cehia/ Irlanda

Turcia reprezintă țara unde selecționerul Mircea Lucescu a cunoscut cele mai mari satisfacții ale carierei, reprezentativa ienicerilor fiind ultima selecționată națională pregătită (23017-2019) înainte de a prelua România.

Din 2023 pe banca Turciei, italianul Vincenzo Montella (51 ani) a calificat naționala la EURO 2024 și a dus-o până în sferturile de finală! Apoi, promovarea în Divizia A a Ligii Națiunilor și, iată, calificare la barajul de Mondial, depășită fiind doar de Spania, după cum spuneam. Turcia a terminat pe locul 2 într-o grupă câștigată de Spania, cu o singură înfrângere iar aceea în fața ibericilor. Turcia îmbină experienţa unor fotbalişti ca Demiral, Soyuncu şi Calhanoglu cu talentul fantastic al lui Arda Guler (Real Madrid) şi Kenan Yildiz (Juventus), doi jucători extrem de tehnici.

Din păcate, sorţii ne-au scos în faţă Turcia, în semifinale, un adversar care pare să aibă o nouă „generaţie de aur”. În plus, atmosfera de la Istanbul va fi una incendiară, lucru care s-ar putea dovedi decisiv în perspectiva tranşării partidei de către gazde.

La baraj participă 16 echipe, care vor lupta pentru ultimele 4 locuri europene la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Cele 16 formații vor fi împărțite pe 4 trasee diferite, unde se vor juca două semifinale și o finală, iar fiecare învingătoare va merge la Mondial. Pentru că a ajuns la baraj prin intermediul Ligii Națiunilor, România va fi în urna a 4-a la tragerea la sorți, astfel că traseul va fi extrem de dificil, mai ales dacă șansa nu ne va surâde.

În semifinalele barajului, România va juca în deplasare, cu una dintre Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina.

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

