Stanciu e de neoprit în Asia! Jucătorul din Alba a marcat din nou în China

Nicolae Stanciu, jucătorul originar din județul Alba, traversează o perioadă foarte bună în campionatul Chinei.

Internaționalul român a înscris din nou pentru Dalian Yingbo și a confirmat forma foarte bună pe care o traversează. Mijlocașul român a marcat în partida dintre Dalian Yingbo și Wuhan Three Towns, din etapa a 17-a a campionatului Chinei.

Nicolae Stanciu a înscris golul de 1-1 în minutul 44, prin care echipa sa a revenit în joc, după ce a fost servit excelent de către Frank Acheampong. Este al doilea meci consecutiv în care căpitanul echipei naționale își trece numele pe lista marcatorilor, după reușita din partida cu Shanghai Shenhua.

Celelalte goluri ale partidei au fost marcate de Luo Jing (minutul 55), pentru gazde, respectiv Kilian Bevis (minutul 2) și Jhonder Cadiz (minutul 45+6), pentru oaspeți.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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