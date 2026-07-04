Sport

Stanciu e de neoprit în Asia! Jucătorul din Alba a marcat din nou în China

Bogdan Ilea

Publicat

acum 32 de minute

în

De

Stanciu e de neoprit în Asia! Jucătorul din Alba a marcat din nou în China

Nicolae Stanciu, jucătorul originar din județul Alba, traversează o perioadă foarte bună în campionatul Chinei.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Internaționalul român a înscris din nou pentru Dalian Yingbo și a confirmat forma foarte bună pe care o traversează. Mijlocașul român a marcat în partida dintre Dalian Yingbo și Wuhan Three Towns, din etapa a 17-a a campionatului Chinei.

Nicolae Stanciu a înscris golul de 1-1 în minutul 44, prin care echipa sa a revenit în joc, după ce a fost servit excelent de către Frank Acheampong. Este al doilea meci consecutiv în care căpitanul echipei naționale își trece numele pe lista marcatorilor, după reușita din partida cu Shanghai Shenhua.

Celelalte goluri ale partidei au fost marcate de Luo Jing (minutul 55), pentru gazde, respectiv Kilian Bevis (minutul 2) și Jhonder Cadiz (minutul 45+6), pentru oaspeți.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia) – aur, Roxana Cordea (Mica Romă Blaj) – bronz, în proba de 1500 metri, la Campionatele Naționale Under 20

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 ore

în

4 iulie 2026

De

Atletele Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia) – aur, Roxana Cordea (Mica Romă Blaj) – bronz, în proba de 1500 metri, la Campionatele Naționale Under 20 Rezultate excelente reușite la Craiova, la Campionatele Naționale Under 20 și Cupa României seniori, de atleții din Alba. În proba de 1500 metri, sportivele pregătite de Cristina Man au cucerit […]

Citește mai mult

Sport

Cinci noi antrenori din Alba, cu Licența B UEFA: George Aldea, Florin Codleanu, Cristian Mărginean, Ioan Neag și Robert Vlad | Cursuri absolvite la Centrul FRF la Timișoara

Dan HENEGAR

Publicat

acum 12 ore

în

4 iulie 2026

De

Cinci noi antrenori din Alba, cu Licența B UEFA: George Aldea, Florin Codleanu, Cristian Mărginean, Ioan Neag și Robert Vlad | Cursuri absolvite la Centrul FRF la Timișoara Alba are încă 5 tineri antrenori care au obținut Licența B UEFA. Este vorba (într-o ordine aleatorie) de George Aldea (preparator fizic LPS Sebeș și AFC Micești), […]

Citește mai mult

Sport

Teodora Damian, senzațională la Mondialele Under 20! Handbalista din Alba, a doua marcatoare a competiției, de 3 ori MVP și principala realizatoare a României

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

3 iulie 2026

De

Teodora Damian, senzațională la Mondialele Under 20! Handbalista din Alba a fost a doua marcatoare a competiției din China, a primit 3 titluri de MVP și are 55 de goluri înscrise pentru România! Teodora Damian a fost una dintre cele mai bune jucătoare în turneul mondial din China! Marea speranță a handbalului românesc a terminat în […]

Citește mai mult