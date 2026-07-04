VIDEO | Străzile din satele Mirăslău și Decea, complet asfaltate printr-un proiect de 12 milioane de lei: „Cetățenii comunei să aibă toate condițiile îndeplinite și să nu mai migreze spre oraș”

Străzile din satele Mirăslău și Decea, complet asfaltate printr-un proiect de 12 milioane de lei: „Cetățenii comunei să aibă toate condițiile îndeplinite și să nu mai migreze spre oraș”

O investiție de peste 12 milioane de lei a asigurat asfaltarea aproape tuturor străzilor din satele Mirăslău și Decea. Proiectul a fost finanțat prin programul Anghel Saligny, cu o sumă de 10 milioane de lei, restul fiind suportat din resursele proprii ale administrației locale.

Proiectul a fost început anul trecut, iar anul acesta finalizat, în scurt timp urmând să se facă recepția lucrărilor. Primarul din comuna Mirăslău, Aurel Mărginean, a explicat că, recent, au fost asfaltate ultimele porțiuni de străzi prevăzute în proiect: „Sperăm ca, odată cu asfaltarea, să încheiem și cu noroaiele de pe străzile noastre, astfel încât cetățenii comunei să aibă toate condițiile îndeplinite și să nu mai migreze spre oraș, pentru că avem acum de toate: canalizare, apă, iluminat public modern, iar în sfârșit și străzile au fost finalizate, asfaltate în totalitate.”

Edilul a precizat că ultimele retușuri înainte de finalizarea proiectului sunt: ,,câteva marcaje pe străzile recent asfaltate, trecerile de pietoni și semnele de circulație”.

O singură stradă, rămasă neasfaltată, cuprinsă în bugetul pentru anul 2026

Astfel, în urma proiectului de peste 12 milioane de lei, satele Mirăslău și Decea sunt complet asfaltate. Singura excepție este o stradă din Decea, care nu a fost inclusă în program, însă figurează în bugetul pentru 2026, proiectul de asfaltare fiind deja finalizat.

,,Urmează să facem procedura de achiziție publică și anul ăsta să terminăm și cu asfaltarea satului Decea.”, a mai precizat edilul din comună.

Situația în satul Lopadea Veche

Aurel Mărginean a vorbit și despre străzile din satul Lopadea Veche, menționând că din cauza unor lucrări în satul vecin, Rachiș, care au necesitat transporturi făcute de mașini cu tonaj mare, anumite porțiuni s-au deteriorat, oferind exemplu DC 81 sau anumite străduțe care necesită reparații:

,,Au fost asfaltate anterior și probabil cu material mai precar. Acele străzi necesită niște lucrări de reparații, pe care ne străduim să le facem. Dar trebuie avut răbdare un pic, pentru că nu le poți face într-un an jumătate, de când sunt eu primar în comuna Mirăslău, oricât te-ai strădui. Le avem în vedere. Având în vedere că am terminat Mirăslău și Decea, vom face și Lopadea Veche.

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