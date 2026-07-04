VIDEO | Crucea Roșie Română Filiala Alba, mesaj cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea societății: ,,Inima noastră bate în ritmul comunității”

Crucea Roșie Română Filiala Alba, mesaj cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea societății: ,,Inima noastră bate în ritmul comunității”

Crucea Roșie Română Filială Alba a publicat un mesaj, alături de un videoclip, cu ocazia zilei de 4 iulie 2026, dată la care Crucea Roșie împlinește 150 de ani.

Astfel, aceștia evidențiază implicarea constantă a angajaților și voluntarilor, atât la evenimentele comunității, cât și în situații de urgență, dezastre sau calamități, mulțumind totodată voluntarilor, donatorilor, sponsorilor și partenerilor care au contribuit la îndeplinirea misiunii umanitare.

Mesajul integral publicat de Crucea Roșie Română Filială Alba, pe o rețea de socializare, este următorul:

„Aici, de 150 de ani

Acesta nu este doar un motto, ci promisiunea noastră neîntreruptă. De un secol și jumătate, angajații și voluntarii Crucii Roșii Române sunt prezenți acolo unde suferința are nevoie de o mână întinsă sau unde se aude strigătul de ajutor al unei comunități.

La Filiala Alba a Crucii Roșii Române, inima noastră bate în ritmul comunității. Suntem dedicați oamenilor, nu doar prin serviciile pe care le oferim, ci prin prezența noastră constantă și empatică lângă cei aflați în nevoie. Răspundem mereu „aici” oriunde este nevoie de noi: la evenimentele publice pline de bucurie ale unei comunități, dar și în cazul dezastrelor sau al calamităților, atunci când este atât de multă nevoie de ajutor, alinare și salvare.

Suntem dedicați total misiunii noastre umanitare și ne simțim onorați să fim, zi de zi, sprijinul celor care au nevoie de noi. Fiecare gest, fiecare voluntar și fiecare poveste a celor pe care i-am ajutat ne motivează să continuăm cu aceeași pasiune și să spunem din tot sufletul: VOM FI AICI și în următorii 150 de ani!

De ziua noastră, când împlinim 150 de ani, le mulțumim tuturor celor care formează marea familie a Crucii Roșii Române: angajați, voluntari, donatori, sponsori și parteneri! Sunt cei care fac posibilă misiunea nobilă a Crucii Roșii și o duc mai departe.

Am fost aici timp de 150 de ani și vom fi aici ori de câte ori va fi nevoie de umanitate.”, se arată în mesajul transmis de Crucea Roșie Română Filială Alba.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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