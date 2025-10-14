Stanciu, avertisment direct primit de la FRF. Banderola de căpitan s-ar putea să nu mai fie purtată de jucătorul originar din Cricău: ,,Mai întâi să se impună la Genoa”

Stanciu, avertisment direct primit de la FRF: ,,Mai întâi să se impună la Genoa”. Banderola de căpitan ar putea fi purtată de Ianis Hagi

Evoluțiile convingătoare ale lui Ianis Hagi ar putea să îl lase pe Nicolae Stanciu fără banderola de căpitan a echipei naționale a României. Aurel Țicleanu, scouter în cadrul FRF, a vorbit despre acest subiect și l-a avertizat pe jucătorul originar din Cricău.

Deși Nicolae Stanciu a purtat banderola de căpitan în perioada în care Mircea Lucescu a fost selecționer, accidentarea care l-a ținut pe margine la victoriile cu Moldova și Austria, dar și prestațiile modeste de la Genoa, au stârnit semne de întrebare. Aurel Țicleanu, scouter al Federației Române de Fotbal, a transmis un mesaj clar mijlocașului din Serie A, subliniind că statutul de căpitan nu mai este unul atât de sigur.

,,Stanciu va trebui să se impună mai întâi la Genoa şi apoi va fi o discuţie cu el şi la echipa naţională”, a declarat Țicleanu pentru Primasport, sugerând că fotbalistul trebuie să-și recapete locul de titular în Italia înainte de a spera la o revenire în prim-planul echipei naționale.

De asemenea, reprezentantul FRF a ridicat semne de întrebare legate de disponibilitatea lui Stanciu pentru confruntările decisive cu Bosnia și San Marino: ,,Nu ştiu dacă Stanciu va fi pregătit, după această accidentare”.

