Stagnarea construcțiilor și nevoia de reinventare. Conferința regională PSC Sibiu promite un dialog real pentru soluții durabile

Industria construcțiilor traversează 2025 cu multe semne de întrebare. Creșterea taxelor, scumpirea creditelor și amânarea unor proiecte publice majore au pus frână dezvoltării și au amplificat incertitudinile.

În timp ce companiile încearcă să își protejeze oamenii și să își conserve resursele, autoritățile insistă pe măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar, ceea ce provoacă reacții în lanț: de la furnizori la constructori, de la dezvoltatori la clienți finali. Conferința regională PSC Sibiu, programată pe 26 septembrie, vine ca o platformă de dialog autentic pentru a identifica soluții sustenabile.

„2025 este un an de adaptare și de reașezare. Piața resimte un blocaj pe zona publică și o temperare a investițiilor private, pe fondul incertitudinii economice. În același timp, există segmente care merg înainte – infrastructură logistică, retail și energie verde”, explică Cosmin Vîlcu, președintele Patronatului Societăților din Construcții (PSC) Filiala Sibiu.

O piață între stagnare și speranța unei reveniri

Perspectivele sunt prudente. Specialiștii estimează stagnare sau chiar contracție moderată în prima parte a anului, cu posibile semne de revenire abia spre final, dacă se clarifică mecanismele de finanțare europeană și dacă mediul fiscal devine predictibil.

Florin Ianul – administrator Modular Plus, antreprenor activ pe piața locală și internațională, are o abordare ceva mai directă: „Din toamnă o să vină un hău. Dar, ca în orice criză, vor rămâne în picioare cei care își fac treaba corect. Noi avem contracte ferme, suntem capitalizați și nu reducem personalul. Din contră, suntem pregătiți să ieșim mai puternici.”

Această perspectivă arată că, dincolo de provocări, există și companii pregătite să vadă oportunități, inclusiv prin extinderea internațională și reducerea dependenței de evoluțiile locale.

Nevoia unui dialog real cu administrația

Una dintre cele mai mari probleme semnalate de industrie este lipsa unui dialog consistent cu autoritățile centrale. Patronatele încearcă să transmită semnalele pieței, însă răspunsul este adesea formal, fără să adreseze în profunzime dificultățile cu care se confruntă companiile.

„Dialogul public–privat trebuie reașezat pe baze de încredere, transparență și predictibilitate. O administrație deschisă, cu programe clare și proceduri simplificate, poate genera investiții constante și poate sprijini companiile să își păstreze oamenii valoroși și să își dezvolte capacitatea de lucru. Adevăratul parteneriat înseamnă viziune și planificare pe termen lung, nu soluții de moment”, subliniază președintele PSC Filiala Sibiu.

Dezbaterea care nu mai suferă amânare – Conferința PSC Sibiu

În acest context tensionat, Conferința regională PSC Sibiu, programată pe 26 septembrie, vine ca o platformă de dialog autentic sub tema „Dezvoltare în vremuri de schimbare”. Evenimentul își propune să aducă la aceeași masă constructori, administrație publică, arhitecți, urbaniști, companii din IT și reprezentanți ai sectorului bancar.

Organizatorii vorbesc deschis despre necesitatea de a trece dincolo de networking și de a construi o agendă comună, cu soluții concrete și aplicabile. „Administrația trebuie să audă direct problemele antreprenorilor, băncile trebuie să înțeleagă presiunile pe cash flow, iar companiile trebuie să știe ce programe de investiții urmează. Doar aducând toți actorii la aceeași masă putem construi soluții reale”, arată președintele PSC Sibiu.

Provocările industriei – de la costuri la digitalizare

Construcțiile sunt confruntate cu o listă lungă de provocări: lipsa forței de muncă, creșterea costurilor, presiunile tranziției verzi, dar și nevoia urgentă de digitalizare. Dacă unele companii se adaptează prin investiții în tehnologie și diversificarea piețelor, multe altele se confruntă cu blocaje cauzate de birocrație și acces dificil la finanțare.

Patronatele atrag atenția că, fără proiecte publice accelerate și fără o relație de parteneriat cu administrația, industria riscă să piardă oameni valoroși și să încetinească motoarele economiei.

Urbanismul, între expansiune haotică și sustenabilitate

O altă temă esențială a conferinței este urbanismul. Extinderea rapidă și necontrolată a orașelor a generat cartiere-dormitor fără infrastructură, clădiri de calitate slabă și presiune pe rețelele existente.

„Când realizăm că cca. 80% din costuri pe durata vieții unei clădiri sunt legate de funcționarea ei, față de doar 20% pentru realizarea construcției, înțelegem de ce concentrarea pe perioada de funcționare este foarte relevantă”, subliniază Alexandru Găvozdea, arhitect OAR Filiala Sibiu-Vîlcea și director al biroului A. PLAN.

Acesta mai atrage atenția că lipsa unui dialog real între administrație, constructori, dezvoltatori și arhitecți menține vulnerabilitățile pieței imobiliare. „Există o lipsă de obișnuință a autorităților publice de a integra expertiza specialiștilor în elaborarea de politici publice în legiferare și reglementare, în realizarea de politici publice sau programe și proiecte de implementare. Deși există multe forme prin care se mimează această colaborare, decizia se ia politico-economic și renunță de cele mai multe ori la instrumentele, concluziile și soluțiile cele mai bune, oferite de corpul profesional relevant.”

Un model de colaborare pentru viitor

Organizatorii conferinței PSC Sibiu cred că evenimentul poate deveni un reper anual, un spațiu în care regiunea să fie recunoscută ca pol de dezbatere și leadership în construcții.

„Ne dorim să transmitem un semnal puternic către autorități și piață, că industria construcțiilor are voce și are soluții. În același timp, ne dorim ca această conferință să devină un reper anual, un spațiu unde Sibiu să fie recunoscut ca un pol de dezbatere și leadership în construcții”, afirmă Cosmin Vîlcu.

Industria construcțiilor se află la o răscruce. Presiunea fiscală, lipsa de claritate a mecanismelor de finanțare și problemele urbanistice cer o schimbare de paradigmă. Conferința PSC Sibiu încearcă să răspundă acestei provocări prin crearea unui cadru de dialog real, în care toți actorii – de la constructori și arhitecți până la administrația publică, bănci și companii de tehnologie – să își alinieze obiectivele.

Fără responsabilitate profesională, investiții orientate spre calitate și deschiderea autorităților către parteneriat, riscul este ca orașele românești și întreaga industrie să rămână captive în cicluri de stagnare. Cu un dialog constructiv, 2025 poate fi nu doar un an al adaptării, ci începutul unei reinventări sustenabile.

Marius MUNTEANU GHIUR

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI