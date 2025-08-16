SPRIJIN financiar pentru transport pentru elevii din Alba din altă localitate decât cea în care merg la școală: Demersuri în Consiliul Județean

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba de joi, 21 august 2025, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea valorii unitare lei/kilometru aferentă sumei forfetare lunare şi a sumei forfetare pe zi, acordată elevilor din judeţul Alba care sunt şcolarizaţi în altă localitate decât cea de domiciliu şi nu beneficiază de existenţa serviciilor de transport public.

Este propusă valoarea unitară de 0,65 lei/kilometru, inclusiv TVA, aferentă sumei forfetare lunare, stabilită pe baza tarifelor medii lei/km/loc, prevăzute în fişele de fundamentare ale tarifelor în vigoare, aferente tuturor traseelor/grupelor de trasee care fac obiectul contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport rutier judeţean de persoane, atribuite prin procedurile prevazute în legislaţia achiziţiilor publice.

Prevederi legale

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza

administrativ-teritorială a acestora.

Serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, aflat sub reglementarea, conducerea, monitorizarea şi controlul autorității administrației publice județene, având aria de deservire teritoriul administrativ al județului Alba.

Potrivit prevederilor art. 83 alin. (1) din Legea nr. 198/2023 a învăţământului preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, “Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculaţi în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităţilor de învăţământ preuniversitar care funcţionează după un curriculum străin, prevăzut la art. 117 alin. (10) lit. r) pct. (iv), beneficiază de gratuitate, în

condiţiile legii, la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului şcolar, în scopul asigurării dreptului la educaţie, în conformitate cu prevederile unei hotărâri de Guvern iniţiate de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice

locale.”

Conform prevederilor alin. (8) al aceluiaşi articol, “În cazul în care elevii nu sunt şcolarizaţi în satul, comuna, oraşul sau municipiul de domiciliu şi nu beneficiază de existenţa serviciilor de transport public, aceştia beneficiază, pe durata cursurilor şcolare, de o sumă forfetară lunară al cărei cuantum se stabileşte anual, cu avizul conform al ANRSC, prin hotărâre a consiliului judeţean, în funcţie de distanţa dintre unitatea de învăţământ şi domiciliu. În toate

cazurile, DJIP/DMBIP realizează analize semestriale cu privire la aceste situaţii şi le prezintă Ministerului Educaţiei şi autorităţilor locale competente în vederea extinderii serviciilor publice de transport de persoane.”

Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi, a fost aprobata H.G. nr. 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport pentru elevi, care a fost modificată şi completata ulterior prin H.G. nr. 1337/29.12.2023. Astfel, în conformitate cu prevederile art.4 alin.(1), alin.(2), alin.(51)-(52), alin.(55)-(57),

din Normele metodologice din 8 septembrie 2023 privind acordarea gratuității la transportul public rutier local și metropolitan, transportul public rutier județean și interjudețean pentru elevi, prevăzute ca Anexa nr. 2 la H.G. nr. 810/2023, cu modificările şi completările ulterioare:

“(1) În cazul în care elevii nu sunt şcolarizaţi în satul, comuna, oraşul sau municipiul de domiciliu şi nu beneficiază de existenţa serviciilor de transport public, transport de tip curse şcolare, organizat în condiţiile prevăzute la art. 83 alin. (11) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, şi nici de transport cu mijloacele de transport aparţinând unităţilor de

învăţământ sau consiliilor locale, în vederea asigurării dreptului la educaţie, aceştia beneficiază, pe durata cursurilor şcolare, de o sumă forfetară lunară.

(2) Până la data de 31 august a fiecărui an, consiliile judeţene adoptă hotărâri prin care stabilesc valoarea unitară lei/kilometru aferentă sumei forfetare, cu avizul conform al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare ANRSC.

(51) Valoarea unitară lei/km aferentă sumei forfetare se stabileşte anual de către consiliul judeţean ca medie a tarifelor medii lei/km/loc, inclusiv TVA, prevăzute în fişele de fundamentare ale tarifelor în vigoare, aferente tuturor traseelor şi/sau grupelor de trasee din toate contractele de servicii publice de transport rutier judeţean de persoane atribuite de către consiliul judeţean.

(52) Concomitent cu stabilirea valorii unitare lei/km, consiliile judeţene stabilesc şi suma forfetară pe zi aferentă fiecărei tranşe de 1 kilometru pe o distanţă de la 1 la 50 de kilometri, prin înmulţirea valorii unitare lei/km cu distanţa dus-întors dintre domiciliul/reşedinţa elevului şi unitatea de învăţământ.

(55) Consiliile judeţene solicită avizul conform al ANRSC atât pentru valoarea unitară lei/km aferentă sumei forfetare lunare, cât şi pentru suma forfetară pe zi, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

(56) ANRSC emite avizul conform în termen de 2 zile lucrătoare de la solicitarea consiliului judeţean, însoţită de o documentaţie care cuprinde următoarele documente:

a) tabel centralizator cu toate tarifele medii lei/km/loc aferente tuturor traseelor/grupelor

de trasee atribuite, în cazul în care consiliul judeţean are încheiate contracte de servicii publice

de transport rutier judeţean;

b) tabel centralizator cu suma forfetară pe zi calculată pe distanţa dus-întors de la 1 la 50

kilometri dintre domiciliul/reşedinţa elevului şi unitatea de învăţământ.

(57) Consiliile judeţene iau toate măsurile administrative necesare pentru adoptarea hotărârii de aprobare a valorii unitare lei/km şi a sumei forfetare pe zi în termenul prevăzut la alin. (3).”

Situația din Alba

Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021, cu modificările şi completările ulterioare cuprinde un număr de 62 loturi/de trasee, dintre care 33 sunt atribuite ca urmare a procedurilor competitive de atribuire desfăşurate în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor

sectoriale, fiind încheiate tot atâtea contracte de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, între Judeţul Alba şi operatorii de transport rutier ale căror oferte au fost stabilite câştigătoare în cadrul procedurilor respective.

Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului pe aceste trasee practică tarifele de călătorie, aprobate de Consiliul Judeţean Alba, astfel cum au fost stabilite/ajustate/modificate în baza tarifului mediu/km/loc ofertat în cadrul procedurilor de atribuire anterior menţionate.

Prin adresa nr. 9200/24 iulie 2025, având ataşat tabelul centralizator care cuprinde toate tarifele medii/km în vigoare, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice a solicitat Consiliului Judeţean Alba transmiterea, până în data de 14 august 2025, a cererii de emitere a avizului conform pentru valoarea unitară lei/km/loc, precum şi pentru suma forfetară pe zi acordată elevilor care nu beneficiază de serviciul public de transport rutier judeţean de persoane.

Prin adresa nr. 9431/30.07.2025, ANRSC revine la adresa susemnționată cu precizarea că, în vederea emiterii avizului conform pentru valoarea unitară lei/km/loc, precum și pentru suma forfetară pe zi acordată elevilor care nu beneficiază de serviciul public de transport rutier județean de persoane, la calculul tarifelor să se aibă în vedere cota de TVA de 21% aplicată bazei de impozitare.

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, prin adresa nr. 24.749/R 23.811/DJAP/IX/I/10/06 august 2025 a solicitat Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emiterea avizului conform, anexând Tabelul centralizator cu toate tarifele medii lei/km în vigoare și Tabelul centralizator cu suma forfetară pe zi.

Tarifele medii lei/km/loc, aferente fiecărui traseu din contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport rutier de persoane sunt cele din fişele de fundamentare ale tarifelor de călătorie în vigoare, la care a a fost aplicată cota de TVA de 21%, la îndrumarea Autorității Naționale de Reglemantare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice a transmis Consiliului Judeţean Alba avizul conform nr. 9813 din data de 08 august 2025 pentru valoarea unitară lei/kilometru aferentă sumei forfetare lunare şi pentru suma forfetară pe zi, acordată elevilor din judeţul Alba care sunt şcolarizaţi în altă localitate decât cea de domiciliu şi nu beneficiază de existenţa serviciilor de transport public, înregistrat la registratura Consiliului

Judeţean Alba cu nr. 24.994/11 august 2025.

