Procesul bărbatului care a atacat cu o șurubelniță o fetiță de 12 ani în Alba Iulia poate începe: Decizie la Tribunalul Alba

Tribunalul Alba a decis, în 23 iulie 2026, începerea judecății într-un dosar de o violență extremă, în care un bărbat este acuzat că a încercat să ucidă o minoră, după ce ar fi provocat intenționat căderea acesteia de pe bicicletă și ar fi atacat-o cu pumnii, picioarele și o șurubelniță.

Tatăl fetiței de 12 ani, care a intervenit pentru a-și salva copilul, ar fi fost la rândul său agresat.

Judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba și a dispus începerea judecății.

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a produs în data de 8 mai 2026, în jurul orei 13:20. Procurorii susțin că inculpatul ar fi acționat cu premeditare, deplasându-se cu bicicleta pe o stradă din localitate, unde s-a intersectat cu victima, o minoră aflată și ea pe bicicletă.

Conform rechizitoriului, bărbatul ar fi intrat deliberat cu bicicleta în cea a fetei, provocând dezechilibrarea și căderea acesteia pe asfalt. Agresiunea ar fi continuat imediat după impact. Procurorii susțin că victima ar fi fost lovită repetat cu pumnii și picioarele în zona capului și a corpului, trasă de păr și izbită cu capul de stâlpul unui indicator rutier.

Momentul culminant al atacului ar fi fost folosirea unei șurubelnițe cu vârful ascuțit, cu care inculpatul ar fi înjunghiat victima de cinci ori în zona toracică și lombară.

Medicii legiști au stabilit că adolescenta a suferit multiple traumatisme, inclusiv o plagă penetrantă toracică ce i-a pus viața în pericol, hemopneumotorace, plăgi înjunghiate și numeroase leziuni la nivelul membrelor și feței. Pentru recuperare au fost estimate între 50 și 55 de zile de îngrijiri medicale, însă una dintre răni a fost apreciată ca fiind de natură să-i pună viața în primejdie.

Tatăl fetiței, atacat la rândul său

Potrivit procurorilor, agresiunea nu s-a oprit la minoră. Tatăl acesteia, aflat în apropiere și intervenit pentru a-și apăra fiica, ar fi fost lovit cu pumnul în față și înjunghiat de două ori în picior cu aceeași șurubelniță.

Acesta a suferit leziuni care au necesitat între 8 și 10 zile de îngrijiri medicale.

În urma anchetei, inculpatul a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat și lovire sau alte violențe.

Dosarul este susținut de un probatoriu amplu, care include declarațiile victimelor și martorilor, cercetarea la fața locului, expertize medico-legale, examinări fizice, documente medicale, percheziții informatice, fotografii judiciare, înregistrarea apelului la 112, precum și șurubelnița despre care procurorii susțin că a fost folosită în atac.

Arest preventiv încă din ziua atacului

Imediat după incident, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior Tribunalul a dispus arestarea sa preventivă. Măsura a fost menținută succesiv pe parcursul procedurii de cameră preliminară, inculpatul aflându-se în prezent în stare de arest preventiv.

Pentru garantarea eventualelor despăgubiri civile, procurorii au instituit sechestru asupra mai multor bunuri imobile aparținând inculpatului.

În cazul minorei, prejudiciul moral estimat de procurori este de 250.000 de lei, sumă pentru care acțiunea civilă a fost exercitată în numele victimei.

De asemenea, tatăl fetei s-a constituit parte civilă, solicitând despăgubiri echivalente cu 4.500 de euro, iar pentru garantarea acestei creanțe au fost indisponibilizate și cote-părți din terenuri agricole aflate în proprietatea inculpatului.

Victimele au renunțat la excepțiile formulate

În faza de cameră preliminară, persoanele vătămate contestaseră anumite soluții dispuse în cursul urmăririi penale, inclusiv refuzul schimbării încadrării juridice și al administrării unor probe suplimentare.

Ulterior însă, înainte de pronunțarea instanței, acestea au renunțat la toate cererile și excepțiile formulate, solicitând judecătorului să ia act de această manifestare de voință.

După verificarea întregii proceduri, judecătorul de cameră preliminară a constatat că rechizitoriul îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege, că probele au fost administrate legal și că actele de urmărire penală nu prezintă neregularități care să împiedice judecata.

În consecință, Tribunalul Alba a dispus începerea procesului, urmând ca instanța de fond să analizeze probele și să stabilească, prin hotărâre definitivă, dacă acuzațiile formulate de procurori se confirmă.

Până la o hotărâre definitivă, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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