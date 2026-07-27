Parlamentul, chemat de urgență din vacanță: PNRR, împrumutul SAFE și TVA de 9% la locuințe, pe masa aleșilor
Parlamentul, chemat de urgență din vacanță: PNRR, împrumutul SAFE și TVA de 9% la locuințe, pe masa aleșilor
Parlamentul și-a întrerupt vacanța parlamentară și a intrat luni, 27 iulie 2026 într-o sesiune extraordinară de cinci zile, convocată pentru deblocarea unor proiecte esențiale din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aprobarea împrumutului european SAFE și adoptarea unor măsuri fiscale cu impact direct asupra populației.
Printre primele decizii s-a numărat avizarea favorabilă a prelungirii termenului în care anumite locuințe pot fi cumpărate cu TVA redus de 9%, înainte de aplicarea cotei de 21%.
Primul pas pentru menținerea TVA de 9% la locuințe
Comisia economică a Senatului a acordat aviz favorabil inițiativei legislative depuse de PSD, care prevede extinderea până la 1 octombrie 2026 a perioadei tranzitorii pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare eligibile pentru TVA de 9%.
Măsura nu extinde aplicarea cotei reduse pentru toate locuințele noi, ci oferă un răgaz cumpărătorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare și care nu și-au putut încheia tranzacțiile din cauza blocajelor informatice de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).
Proiectul nu produce efecte deocamdată. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat de Senat și Camera Deputaților, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial.
Consiliul Economic și Social a emis un aviz negativ, considerând că termenul de 1 octombrie nu garantează rezolvarea problemelor provocate de disfuncționalitățile sistemului ANCPI și recomandând ca prelungirea să fie raportată la momentul reluării complete a funcționării bazelor de date.
PNRR, prioritatea absolută a sesiunii extraordinare
Principalul motiv al convocării Parlamentului îl reprezintă adoptarea reformelor restante asumate prin PNRR.
Senatul dezbate proiecte privind introducerea unui sistem de recompensare a angajaților ANAF și ai Autorității Vamale în funcție de performanța în colectarea veniturilor, precum și modificări ale Codului administrativ privind cariera funcționarilor publici.
La Camera Deputaților se află pe ordinea de zi Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, legea privind integritatea, proiectul referitor la decarbonizarea sistemului de încălzire și răcire, modificările privind prima de carieră didactică și alte inițiative din domeniul sănătății.
În schimb, legea salarizării unitare, una dintre cele mai sensibile reforme asumate prin PNRR, lipsește de pe agenda actualei sesiuni, pe fondul lipsei unui acord politic.
Schimb de acuzații între partide
PSD susține că va vota doar o parte dintre reformele restante și avertizează că nu va aproba automat toate proiectele promovate de Guvernul interimar.
PNL cere adoptarea integrală a pachetului legislativ, avertizând că orice întârziere poate pune în pericol miliarde de euro din fondurile europene. Liberalii susțin că respectarea jaloanelor negociate cu Comisia Europeană este esențială pentru accesarea ultimei tranșe de granturi din PNRR.
USR acuză că blocarea reformei privind integritatea riscă să coste România aproape 800 de milioane de euro, în timp ce AUR își exprimă rezerve față de actuala formă a legii salarizării, invocând lipsa consultării sindicatelor. UDMR solicită adoptarea rapidă a Codului Urbanismului, considerat unul dintre jaloanele care trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august.
România vrea undă verde pentru împrumutul SAFE
Pe agenda Camerei Deputaților figurează și aprobarea acordului de împrumut SAFE dintre România și Uniunea Europeană.
Prin acest instrument, România poate accesa aproximativ 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din program, după Polonia. Fondurile sunt destinate modernizării Armatei, investițiilor în infrastructură cu utilizare duală și proiectelor din domeniul protecției civile și al Ministerului Afacerilor Interne.
Vot decisiv, miercuri, 29 iulie 2026
După două zile dedicate lucrărilor în comisii, voturile finale sunt programate miercuri, când deputații vor decide asupra proiectelor care vor primi rapoartele necesare, inclusiv asupra inițiativelor adoptate anterior de Senat.
Sesiunea extraordinară are loc într-un climat politic tensionat, marcat de funcționarea unui Guvern interimar și de negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare. În acest context, adoptarea reformelor și respectarea angajamentelor asumate prin PNRR sunt considerate esențiale pentru evitarea pierderii fondurilor europene și pentru menținerea credibilității României în fața partenerilor europeni.
sursa: Mediafax
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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