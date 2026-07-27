Radu Georgescu, economist: „Economia reală a României încetinește, iar antreprenorii simt asta în fiecare zi”

Radu Georgescu: „Economia reală a României încetinește, iar antreprenorii simt asta în fiecare zi”

Economia României traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, susține economistul Radu Georgescu, care afirmă că mesajele primite zilnic din partea mediului de afaceri conturează o imagine mult diferită de cea prezentată în discursul public.

„Vorbesc în fiecare zi cu antreprenori și CEO de companii din domenii diferite. Indiferent de industrie, aud aproape același lucru: au mai puțini clienți, oamenii cumpără mai puțin, iar firmele sunt tot mai apăsate de taxe și birocrație”, spune Radu Georgescu.

Potrivit economistului, scăderea consumului este principalul semnal că puterea de cumpărare a populației s-a deteriorat.

„Când clienții dispar din magazine și comenzile se răresc, economia reală transmite un mesaj foarte clar. Nu este o percepție, este realitatea pe care o trăiesc companiile”, subliniază Radu Georgescu

Acesta afirmă că ultimul an a adus una dintre cele mai ample serii de modificări fiscale din cariera sa.

„Sunt contabil de 25 de ani. Am trecut prin mai multe crize economice și am văzut numeroase schimbări legislative. Dar nu îmi amintesc să fi existat, într-un interval atât de scurt, atât de multe creșteri de taxe și impozite pentru populație și pentru firme”, precizează Radu Georgescu.

În opinia sa, mediul de afaceri este tot mai preocupat de supraviețuire și tot mai puțin de dezvoltare.

„Antreprenorii nu mai discută despre investiții sau extindere. Discuțiile sunt despre reducerea costurilor, despre cum să facă față noilor obligații fiscale și despre incertitudinea economică”, explică Radu Georgescu.

Economistul spune că este surprins de faptul că o parte a opiniei publice consideră că economia se află pe o direcție favorabilă, în ciuda dificultăților semnalate de companii.

„Încerc să înțeleg acest optimism. Eu văd zilnic ce se întâmplă în firme și îmi este greu să împac această realitate cu mesajele că economia merge foarte bine”, afirmă acesta.

Pentru a ilustra ideea, Radu Georgescu folosește un scenariu ipotetic.

„Dacă, prin absurd, de mâine impozitul pe venit s-ar dubla, TVA-ul ar urca la 25%, iar energia și carburanții s-ar scumpi din nou, mă întreb câți dintre cei care susțin acum că economia este pe drumul cel bun ar avea aceeași opinie”, spune economistul.

Acesta consideră că performanța unei economii nu poate fi evaluată doar prin indicatori macroeconomici sau prin încasările bugetare.

„O economie sănătoasă este una în care firmele investesc, creează locuri de muncă și au încredere în viitor. Când antreprenorii devin prudenți, iar consumatorii își reduc cheltuielile, sunt semnale pe care nu ar trebui să le ignorăm”, conchide Radu Georgescu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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