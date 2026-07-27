E de râs sau de plâns: Primăria Alba Iulia nu a pus pană acum în executare ordonanța președințială prin care STP a fost obligată sa reia transportul. Cum explică situația Gabriel Pleșa
E de râs sau de plâns: Primăria Alba Iulia nu a pus pană acum în executare ordonanța președințială prin care STP a fost obligată sa reia transportul. Cum explică situația Gabriel Pleșa
La 3 săptămâni și 4 zile de când societatea de Transport Public Alba a fost obligată de instanță să reia de îndată transportul public în municipiul Alba Iulia, prin ordonanța președințială soluționată de Tribunalul Alba în data de 2 iulie 2026, administrația publică locală nu a reușit, până în acest moment, să pună în executare hotărârea.
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a explicat motivul pentru care executarea ordonanței nu a fost pusă în aplicare până în prezent:
,,Este înregistrată cererea de executare la executor. Așteptăm încuviințarea executării de către instanță, aceasta este procedura.”, a explicat acesta pentru ziarulunirea.ro.
Edilul a mai precizat că a existat o eroare materială în sentință, corectată recent, fiind vorba despre niște ,,cifre inversate”. În prezent, administrația locală așteaptă încuviințarea executării de către instanță:
,,S-a întârziat puțin, deși sentința este dată cu aproximativ 3 săptămâni în urmă pentru că a fost o eroare materială în sentință, care a fost corectată doar săptămâna trecută. Niște cifre au fost inversate. Noi am investit la executor și acum se așteaptă încuviințarea executării de către instanță.”, a mai explicat primarul Gabriel Pleșa.
Reamintim că, administrația locală a solicitat emiterea unei ordonanțe președințiale pentru reluarea urgentă a transportului public. Cererea a fost formulată după ce șoferii STP au declanșat un protest spontan, iar cursele din municipiu au fost suspendate.
Astfel, Alba Iulia continuă să se confrunte cu una dintre cele mai grele situații din ultimii ani, din cauza lipsei transportului în comun.
Ce este o ordonanță președințială
O ordonanță președințială este o procedură judiciară de urgență prin care instanța dispune măsuri provizorii, atunci când există o situație care nu poate aștepta soluționarea unui proces pe fond. Ea nu stabilește definitiv drepturile părților, ci doar reglementează temporar o situație pentru a preveni un prejudiciu sau pentru a menține o stare de fapt până la judecarea cauzei principale.
Somația este primul act de executare silită, iar Primăria Alba Iulia, după aproape o lună, nu a ajuns încă să pună în executare ordonanța preșidințială, prin care STP a fost obligat să reia transportul. E de râs sau de plâns?
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