Sportivul unirist George Andrei Corfiță va participa la Campionatul Mondial de 24 de ore alergare din Franța. Când va avea loc competiția

George Andrei Corfiță, CSM Unirea Alba Iulia, face parte din echipa României la Campionatul Mondial de 24h alergare din Albi, Franța.

Competiția urmează să aibă loc în data de 18-19 octombrie 2025, iar din lotul României fac parte 8 sportivi, dintre care 3 fete și 5 băieți.

,,Romania National 24h running team se pregătește pentru o nouă provocare la cel mai înalt nivel!

În perioada 18–19 octombrie 2025, echipa României va lua startul la Campionatul Mondial de 24h alergare din Albi, Franța!

Echipa a fost alcătuită de Federația Română de Atletism – oficial, pe baza baremelor și rezultatelor din 2025, și este pregătită să reprezinte România la cel mai înalt nivel.

Echipa feminină:

Alice Mezincescu – ACS Super Sports Club

Mara Guler-Cionca – CSU Arad

Lidia Dobre – CSU Știința București

Echipa masculină:

Răzvan Farkas – ACS Super Sports Club

George-Andrei Corfiță – CSM Unirea Alba Iulia

Octavian-Andrei Ciorescu – CS Mișcarea CFR București

Marius Vlasa – CSM Cluj

Dănuț-Adrian Bărăceanu – ACS Trupa lui Fane

Toți componenții echipei vin în urma unor rezultate excelente obținute în 2025, confirmând o forma buna.

Haideți să îi susținem împreună!”, a transmis printr-o postare publicată pe Facebook, Romania National 24h Running Team.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI