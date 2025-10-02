Sportivul unirist George Andrei Corfiță va participa la Campionatul Mondial de 24 de ore alergare din Franța. Când va avea loc competiția
George Andrei Corfiță, CSM Unirea Alba Iulia, face parte din echipa României la Campionatul Mondial de 24h alergare din Albi, Franța.
Competiția urmează să aibă loc în data de 18-19 octombrie 2025, iar din lotul României fac parte 8 sportivi, dintre care 3 fete și 5 băieți.
,,Romania National 24h running team se pregătește pentru o nouă provocare la cel mai înalt nivel!
În perioada 18–19 octombrie 2025, echipa României va lua startul la Campionatul Mondial de 24h alergare din Albi, Franța!
Echipa a fost alcătuită de Federația Română de Atletism – oficial, pe baza baremelor și rezultatelor din 2025, și este pregătită să reprezinte România la cel mai înalt nivel.
Echipa feminină:
Alice Mezincescu – ACS Super Sports Club
Mara Guler-Cionca – CSU Arad
Lidia Dobre – CSU Știința București
Echipa masculină:
Răzvan Farkas – ACS Super Sports Club
George-Andrei Corfiță – CSM Unirea Alba Iulia
Octavian-Andrei Ciorescu – CS Mișcarea CFR București
Marius Vlasa – CSM Cluj
Dănuț-Adrian Bărăceanu – ACS Trupa lui Fane
Toți componenții echipei vin în urma unor rezultate excelente obținute în 2025, confirmând o forma buna.
Haideți să îi susținem împreună!”, a transmis printr-o postare publicată pe Facebook, Romania National 24h Running Team.
