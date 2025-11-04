Spitalul Municipal Sebeș cumpără echipamente pentru dotarea ambulatoriul integrat. Proiect în valoare de peste 11 milioane lei
Spitalul Municipal Sebeș cumpără echipamente pentru dotarea ambulatoriul integrat. Proiect în valoare de peste 11 milioane lei
Spitalul Municipal Sebeș a lansat luni, 3 noiembrie 2025, în SEAP, achiziția de echipamente împărțite pe 7 loturi în cadrul proiectului “Dotarea ambulatoriul integrat al Spitalului Municipal Sebeș”. Valoarea estimată fără TVA este de 11.663.446,53 lei.
Prin implementarea proiectului se urmărește asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate.
Primăria Sebeș a anunțat în luna aprilie 2025 obținerea unei noi finanțări nerambursabile, în valoare de 14.583.059,67 lei, pentru proiectul „Dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Sebeș”, în cadrul apelului de proiecte „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor unităților sanitare/structurilor sanitare publice – dotare” – Programul Sănătate 2021-2027.
Obiectivul proiectului este îmbunătățirea calității serviciilor publice de sănătate, prin dotarea cabinetelor ambulatoriului integrat al spitalului cu aparatură de specialitate performantă și de digitalizare, în vederea creșterii calității serviciilor publice de sănătate în regim ambulatoriu.
Prin proiect se vor dota cu echipamente noi și moderne cabinetele în care se desfășoară activitatea ambulatorie: cabinetul de medicină internă, cabinetul de cardiologie, cabinetul de chirurgie – ortopedie și traumatologie, cabinetul de dermatovenerologie, cabinetul de endocrinologie, cabinetul de alergologie, cabinetul de obstetrică – ginecologie, cabinetul de oftalmologie și ORL, cabinetul de psihiatrie și neurologie, cabinetul de diabet și boli de nutriție, cabinetul de pneumologie, cabinetul de gastroenterologie, cabinetul de reumatologie, cabinetul ambulatoriu pediatrie și cabinetul ambulatoriu recuperare.
Totodată, se va realiza dotarea laboratoarelor care deservesc ambulatoriului integrat al spitalului cu aparatură de specialitate performantă.
Prin proiect se va dota laboratorul care deservește ambulatoriul integrat al spitalului – laboratorul de radiologie și imagistică medicală.
1 – ECHIPAMENTE IMAGISTICA RX+CT
-Aparate de radiologie
-Aparate de tomografie
Valoarea estimată fără TVA este de 5.075.000 lei;
2 – ECHIPAMENTE DE DIAGNOSTIC IMAGISTIC – MAMOGRAF SI ECOGRAFE
-Aparate de mamografie
-Echipament de imagistica ecografica, cu ultrasunete si Doppler
Valoarea estimata fără TVA este 3.839.000,35 lei;
3 – ECHIPAMENTE RECUPERARE MEDICALA
-Aparate de electroterapie
-Diverse aparate si produse medicale
Valoarea estimata fără TVA este 252.057,58 lei;
4 – ECHIPAMENTE MEDICALE CABINETE AMBULATOR
-Echipamente medicale
-Diverse aparate si produse medicale
Valoarea estimata fără TVA este 1.810.843 lei;
5 – ECHIPAMENTE STERILIZARE SI DEZINFECTIE
-Aparate de sterilizare, de dezinfectare si de igienizare
Valoarea estimata fără TVA este 438.032,8 lei;
6 – MOBILIER MEDICAL
Valoarea estimata fără TVA este 139.478 lei;
7 – MOBILIER NON-MEDICAL
Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat.
Valoarea estimata fără TVA este 109.034,8 lei;
