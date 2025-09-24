Spitalul Municipal Aiud a rămas fără medic cardiolog! Serviciile aferente au fost suspendate: ,,Depunem toate eforturile pentru a remedia situația”
Spitalul Municipal Aiud a transmis, printr-un comunicat publicat pe o rețea de socializare, că serviciile de cardiologie au fost temporar suspendate.
Decizia a fost luată deoarece, potrivit mesajului, Spitalul Municipal Aiud a rămas fără un medic specialist cardiolog. Conducerea unității medicale recunoaște că este conștientă de valoarea acestei specialități și face tot posibilul pentru a soluționa cât mai rapid această problemă.
Anunțul complet publicat de Spitalul Municipal Aiud:
,,Stimați pacienți,
Dorim să vă informăm că, începând cu această perioadă, serviciile de cardiologie ale Spitalului Municipal Aiud, sunt temporar suspendate, întrucât nu mai avem medic specialist cardiolog.
Conducerea spitalului este pe deplin conștientă de importanța acestei specialități și depune toate eforturile necesare pentru a remedia cât mai curând această situație. Procesul de angajare a unui nou medic presupune însă respectarea unor proceduri legale și administrative (organizarea concursurilor, derularea etapelor de selecție, obținerea avizelor etc.), ceea ce necesită un anumit timp.
Vă asigurăm că se caută activ soluții, astfel încât să putem relua consultațiile și tratamentele cardiologice în cel mai scurt timp posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere, răbdare și încredere!”.
