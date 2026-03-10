Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie să rămână o prioritate europeană

Proiectul noului Spital Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene, după ce Comisia Europeană a aprobat transferul finanțării pentru mai multe spitale din România din PNRR în Programul Sănătate 2021–2027. Decizia permite continuarea lucrărilor și finalizarea unor investiții esențiale pentru sistemul medical românesc.

În total, 522 milioane de euro vor fi transferate către Programul Sănătate 2021–2027 pentru a asigura finalizarea a 9 spitale noi din România, printre care și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, care reprezintă județul Alba în Parlamentul European și este membru al Comisiei pentru Sănătate Publică, a subliniat importanța acestei decizii pentru comunitatea locală și pentru sistemul medical din România.

„Mă bucur să văd că proiectele pentru spitalele noi din România merg mai departe cu bani europeni. Îl felicit pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru perseverență și pentru faptul că a reușit să ducă mai departe aceste proiecte importante. România are nevoie de astfel de investiții concrete, care schimbă viața oamenilor și modernizează sistemul medical”, a declarat eurodeputatul Victor Negrescu.

Europarlamentarul român a arătat că decizia Comisiei Europene este rezultatul unor discuții tehnice complexe și al unor eforturi susținute pentru a găsi o soluție care să permită continuarea investițiilor începute.

„Pentru mine, ca europarlamentar și membru în Comisia pentru Sănătate Publică a Parlamentului European, este o mare satisfacție că aceste proiecte avansează. Am susținut constant investițiile europene în sănătate și demersurile pentru continuarea acestor proiecte. Pentru județul Alba, faptul că Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va beneficia de această finanțare este o realizare foarte importantă”, a adăugat europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu. Acesta, împreună cu secretarul de stat Corneliu Mureșan, președinte al PSD Alba, a făcut primele demersuri pentru salvarea fondurilor europene după ratarea finanțării din PNRR.

Totodată, Victor Negrescu a anunțat că a fost desemnat raportor al Comisiei pentru Sănătate Publică din Parlamentul European pentru dosarul privind National and Regional Partnership Plans, care va stabili modul de funcționare al viitoarelor programe ale politicii de coeziune.

„Din această poziție, voi susține ca investițiile în sănătate să rămână o prioritate și după 2027, iar programele europene dedicate sănătății să continue pentru a finaliza și extinde astfel de proiecte”, a precizat europarlamentarul.

La rândul său, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a evidențiat sprijinul european și colaborarea instituțională care au făcut posibilă continuarea acestor investiții:

„Mulțumesc echipei Ministerului Sănătății, colegilor din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, colegilor din Comisia Europeană, doamnei vicepreședinte Roxana Mînzatu și domnului Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, pentru susținerea constantă a proiectelor din sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete.

Pe lângă Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, finanțarea europeană aprobată vizează și alte proiecte majore de infrastructură medicală din România, printre care spitalele din Oradea, Bacău, Argeș, Vaslui, Giurgiu, Institutul Regional de Oncologie Timișoara, Spitalul Militar „Dr. Ion Jianu” din Pitești și Spitalul „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” din București.

În total, România are în derulare 21 de proiecte majore pentru spitale noi, inclusiv centre pentru mari arși și spitale regionale de urgență, investiții care reprezintă cel mai amplu program de modernizare a infrastructurii medicale din ultimele decenii.

„Investițiile în spitale nu sunt doar proiecte de infrastructură. Sunt investiții în siguranța oamenilor și în viitorul sistemului de sănătate din România”, a concluzionat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

