Spitalul de Boli Cronice Câmpeni cumpără echipamente IT pentru digitalizarea activității. Licitația, lansată în SEAP

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni cumpără echipamente IT – software și hardware – pentru digitalizarea activității. Licitația, lansată în SEAP
Spitalul de Boli Cronice Câmpeni a lansat în SEAP procedura de licitație pentru dotarea cu echipamente IT în cadrul proiectului ”Guvernanta digitala e-Health și interoperabilitate în cadrul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni ” finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.
Achiziția trebuie făcută având în vedere necesitatea implementării proiectului pe o infrastructură IT de calitate, la nivelul instituției existând în prezent echipamente IT de generație veche, care nu oferă ușurință în utilizare, cu softuri de ultima generație și condiții de securitate la nivelul actual.
Instituția urmărește dezvoltarea infrastructurii digitale a unităților sanitare prin îmbunătățirea rețelelor de comunicații (infrastructura IT) în vederea realizării unei administrații moderne, interconectată și interoperabilă destinată atât părții clinice a unității sanitare, cât și părții non-clinice.
Valoarea contractului este de 273.974,99 lei, iar data limita depunere a ofertelor este 29 august 2025.
Schimbarea percepției cetățenilor cu privire la rnodul de relaționare cu personalul din unitățile sanitare, prin implementarea de măsuri concrete de debirocratizare și crearea unei experiențe de relaționare mai prietenoasă și mai eficientă între cetățeni și personalul angajat a unității spitalicești.
Se dorește achiziționarea unui număr de 130 bucăți produse software și hardware, având componentele și caracteristicile tehnice precizate în cele ce urmează, care să includă minim funcționalitățile prezentate mai jos.
Utilizarea echipamentelor IT va permite instituției un alt mod, mult mai modern, va avea un impact semnificativ asupra funcționării de bază a unității sanitare, aducând beneficii precum creșterea eficienței, îmbunătățirea securității datelor, sporirea mobilității și flexibilității personalului medical și îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite pacienților.
Sistemul informatic are ca principal obiectiv asigurarea necesităților informatice și informaționale ale actorilor implicați în evenimentele clinice și non-clinice și poziționarea utilizatorului în centrul atenției, în special lucrătorii din domeniul sănătății și ceilalți beneficiari de date (pacienții).
