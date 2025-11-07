Sorin Grindeanu a concurat singur și a câștigat: A fost ales președinte al PSD. Cine face parte din echipa de conducere

Sorin Grindeanu a concurat singur și a câștigat: A fost ales președinte al PSD

Social-democrații și-au ales vineri, 7 noiembrie 2025, noul președinte de partid, precum și echipa de conducere. După acest congres, PSD nu se va mai autodefini ca progresist. Sorin Grindeanu a fost singurul candidat înscris în cursa pentru șefia formațiunii.

Printre numele care fac parte din echipa lui Sorin Grindeanu se numără europarlamentarul Claudiu Manda, Gabriela Firea sau Daniel Băluță, candidatul PSD pentru funcția de primar general al Capitalei.

După aproape jumătate de an de interimat al lui Sorin Grindeanu, social-democrații și-au ales un nou președinte la congresul care a început la ora 13:00. Sorin Grindeanu a rămas singurul candidat după ce Titus Corlățean s-a retras din cursă. Corlățean reprezenta aripa conservatoare a partidului.

Sorin Grindeanu nu va conduce partidul singur, ci alături de o echipă formată din 26 de lideri sociali-democrați. El a ales să integreze în echipă reprezentanți ai filialelor din toată țara, fie că e vorba despre miniștri, președinți de Consilii Județene, primari sau europarlamentari.

