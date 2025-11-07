Sorin Grindeanu a concurat singur și a câștigat: A fost ales președinte al PSD. Cine face parte din echipa de conducere
Sorin Grindeanu a concurat singur și a câștigat: A fost ales președinte al PSD
Social-democrații și-au ales vineri, 7 noiembrie 2025, noul președinte de partid, precum și echipa de conducere. După acest congres, PSD nu se va mai autodefini ca progresist. Sorin Grindeanu a fost singurul candidat înscris în cursa pentru șefia formațiunii.
Printre numele care fac parte din echipa lui Sorin Grindeanu se numără europarlamentarul Claudiu Manda, Gabriela Firea sau Daniel Băluță, candidatul PSD pentru funcția de primar general al Capitalei.
După aproape jumătate de an de interimat al lui Sorin Grindeanu, social-democrații și-au ales un nou președinte la congresul care a început la ora 13:00. Sorin Grindeanu a rămas singurul candidat după ce Titus Corlățean s-a retras din cursă. Corlățean reprezenta aripa conservatoare a partidului.
Sorin Grindeanu nu va conduce partidul singur, ci alături de o echipă formată din 26 de lideri sociali-democrați. El a ales să integreze în echipă reprezentanți ai filialelor din toată țara, fie că e vorba despre miniștri, președinți de Consilii Județene, primari sau europarlamentari.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Concediile medicale au scăzut record. Statul a economisit peste 300 de milioane de lei
Concediile medicale au scăzut record. Statul a economisit peste 300 de milioane de lei Surpriză în sistemul sanitar! Numărul concediilor medicale a scăzut semnificativ, ceea ce a dus la economii importante pentru bugetul de stat. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că în doar trei luni (iulie – septembrie 2025) s-au înregistrat peste 200.000 de […]
NATO trimite în România Merops, arma care doboară dronele rusești. Cum va funcționa sistemul
NATO trimite în România Merops, arma anti-dronă care doboară dronele rusești. Cum va funcționa sistemul Polonia și România urmează să instaleze un sistem anti-dronă fabricat în SUA, cunoscut sub numele de Merops, pentru a detecta și neutraliza dronele rusești care au provocat îngrijorare pe flancul estic al NATO. Sistemul este suficient de mic pentru a […]
Diana Șoșoacă, audiată la Parchetul General: „Am imunitate absolută la nivel internațional, nu au voie nici să mă citeze”. Este cercetată pentru ultraj și alte infracțiuni
Diana Șoșoacă, audiată la Parchetul General: „Am imunitate absolută la nivel internațional, nu au voie nici să mă citeze” Eurodeputata Diana Șoșoacă, lidera formațiunii SOS România, s-a prezentat vineri la Parchetul General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de 11 infracțiuni, între care propagandă legionară și promovarea cultului persoanelor condamnate pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sorin Grindeanu a concurat singur și a câștigat: A fost ales președinte al PSD. Cine face parte din echipa de conducere
Sorin Grindeanu a concurat singur și a câștigat: A fost ales președinte al PSD Social-democrații și-au ales vineri, 7 noiembrie...
Concediile medicale au scăzut record. Statul a economisit peste 300 de milioane de lei
Concediile medicale au scăzut record. Statul a economisit peste 300 de milioane de lei Surpriză în sistemul sanitar! Numărul concediilor...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un autocar cu 25 de persoane și o mașină s-au ciocnit în Partoș, pe strada Regimentul V Vânători
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între un autocar și o mașină în Partoș Un accident rutier a avut loc...
TRAGEDIE în Aiud: Bărbat DECEDAT descoperit de o femeie pe stradă. Polițiștii fac cercetări
TRAGEDIE în Aiud: Bărbat DECEDAT descoperit de o femeie pe stradă. Polițiștii fac cercetări Un bărbat decedat, în vârstă de...
Curier Județean
Zi aniversară la Aiud: 732 de ani de atestare documentară. Descoperirile arheologice arată că zona a fost locuită încă din preistorie
Zi aniversară la Aiud: 732 de ani de atestare documentară. Descoperirile arheologice arată că zona a fost locuită încă din...
FOTO: Cupa VTO la minifotbal și șah, eveniment sportiv care a marcat Ziua Veteranilor din Teatre de Operații
Cupa VTO la minifotbal și șah, eveniment sportiv desfăsurat la Alba Iulia, care a marcat Ziua Veteranilor din Teatre de...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL MIHAIL şi GAVRIIL 2025. Ce sms-uri şi urări de „La mulţi ani” puteţi trimite celor dragi de ziua numelui
Mesaje şi SMS-uri de Sfinţii Mihail şi Gavriil 2025 – Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru: Mihail, Gavril,...
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox Pe data de 6 noiembrie, în fiecare an, este...