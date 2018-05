Sorin Bumb, PNL Alba: ”Tripleta Dragnea-Dăncilă-Tudorel lasă România fără fonduri europene”

Haosul creat de guvernările PSD adepășit granițele României și a produs efecte până la Bruxelles, determinându-i pe oficialii europeni să gândească un nou mod de alocarea a fondurilor europene.

Acțiunile distructive și iresponsabile ale PSD s-au ținut lanț, culminând in ultimii doi ani și generând o situație fără precedent, cu reverberații la nivel european. Tot ce s-a clădit de la aderarea României la UE, in 2007, a fost sistematic distrus de PSD. Au început cu dinamitarea statului de drept și modificarea legilor justiției, astfel încât infracțiunile comise de clica PSD-istă să fie grațiate sau să fie pedepsite cu sancțiuni modice, precum închisoarea în weekend. Au continuat cu dinamitarea economiei naționale prin acordarea de beneficii sociale nesustenabile, ce au dus la încălcarea tratatelor europene ce impun un deficit bugetar de maxim 3 procente, tocmai pentru a asigura siguranță și predictibilitate economică în spațiul UE. Au mers apoi și mai departe, dinamitand chiar și politica externa a UE, prin anunțarea deciziei separate de a muta ambasada României in Israel la Tel Aviv, doar ca să răsplătească astfel cercurile de interese țesute în jurul lui Daddy de consilierii de imagine israelieni.

La toate acestea se adaugă și năzbâtiile cu fonduri europene ale numeroaselor guverne PSD anterioare, respectiv jaful fondurilor POSDRU, devalizarea fondurilor pentru infrastructură, îngropate în autostrăzi dărâmate și căi ferate pe care se circula ca în 1985, sau incapacitatea de a atrage fonduri pentru cercetare, dezvoltare și noi tehnologii.

Uniunea europeană, sătulă să vadă că banii alocați de Bruxelles, in loc sa genereze dezvoltare, au ajuns sa adâncească inegalitățile, prin prisma modului iresponsabil in care PSD ii folosește, a anunțat deja că lucrează la un nou mecanism de alocare. Vor fi sancționate exact derapaje de genul celor realizate se Dragnea, Dancila și Tudorel.

Soluția pentru evitarea dezastrului total este plecarea neîntârziată a acestui guvern iresponsabil. Numai așa vom putea evita ca românii să rămână și fără subvențiile plătite de APIA, sau fără fondurile de dezvoltare prin care drumurile, apa și canalizarea au ajuns in satele românești.

Deputat PNL de Alba, Sorin Ioan BUMB